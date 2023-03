Buben versuchten in Wien Zigarettenautomaten zu sprengen

Die drei Buben im Alter von 12, 13 und 15 wurden angezeigt und in die Betreuungseinrichtungen zurückgebracht.

Drei Buben im Alter von zwölf, 13 und 15 Jahren sollen in der Nacht auf Montag mit Pyrotechnik in Wien-Neubau einen Zigarettenautomaten beschädigt haben. An Geld und Zigaretten kamen sie nicht, der Knall war indes für eine Polizeistreife nicht zu überhören. "Die drei Tatverdächtigen wurden in der Nähe des Tatortes wahrgenommen und angehalten", sagte Polizeisprecherin Barbara Gass.

Die als abgängig gemeldeten Burschen sollen angezeigt werden, sie wurden in ihre Betreuungseinrichtungen zurückgebracht. Der 13-Jährige hatte eine verbotene Waffe - einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker - bei sich. Außerdem förderte die Personendurchsuchung ein als gestohlen gemeldetes Handy zutage. Mit dem Böller wurde zudem nicht nur der Zigarettenautomat gesprengt. Auch ein dort abgestelltes Fahrzeug wurde beschädigt, so die Polizei.