Kein Drama, aber alles vorbei: Ariana Grande wieder Single

Schock für Musikfans: Nach der plötzlichen Trennung von Ariana Grande und Ethan Slater herrscht Gewissheit. Das Paar geht nach fast drei Jahren getrennte Wege.

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Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, lief die Trennung der beiden Musiker und Schauspieler bereits vor einigen Monaten klammheimlich ab. Böses Blut gibt es zwischen der 32-jährigen Sängerin und dem 34-Jährigen Schauspieler allerdings nicht. Insidern zufolge gingen sie im Guten auseinander, unterstützen sich weiterhin gegenseitig und wollen Freunde bleiben. Offizielle Statements der beiden Stars fehlen bislang komplett.

Keine Album-Songs über die Trennung

Ariana Grande und Ethan Slater © Penske Media via Getty Images

Die Entscheidung zur Trennung soll nach reiflicher Überlegung gefallen sein. Für Schlagzeilen sorgt auch das neue Album der Künstlerin. Dieses steht laut Quellen jedoch in absolut keinem Zusammenhang mit dem Beziehungsende. Die neuen Songs handeln nicht von ihrer Zeit mit Ethan.

Ariana Grande alleine auf Tour

Aufmerksamen Fans fiel schon länger auf, dass der Schauspieler bei der "Eternal Sunshine"-Tour im kalifornischen Oakland nicht mit dabei war. Dabei sah es vor rund drei Monaten laut "Daily Mail" noch ganz anders aus. Ein Insider verriet damals, dass das Paar eine Krise im letzten Jahr überwunden und die Beziehung wieder auf Kurs gebracht hätte. Zuvor wurden sie zwischen April und November 2025 nicht gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen. Letztendlich führte der gemeinsame Weg jedoch nicht weiter.