Demi Moore: Heftiger Familienstreit vor Gericht sorgt für Aufsehen

Ein heftiger Familienstreit schockiert viele Kinofans: Um Hollywoodstar Demi Moore ist ein bitterer Rosenkrieg vor Gericht ausgebrochen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Derek Richard Thomas erhebt schwere Anschuldigungen gegen den Hollywoodstar Demi Moore. Laut Berichten des US-Portals "The U.S. Sun" fordert Moores älteste Tochter Rumer Willis nach der Trennung von Thomas im August 2024 das alleinige Sorgerecht für die gemeinsame dreijährige Tochter Louetta. Thomas behauptet in Gerichtsdokumenten, Moore habe ihn am Tag nach der Geburt des Kindes im Jahr 2023 gemeinsam mit Haushaltspersonal im eigenen Zuhause aufgesucht und gedroht, ihn zu "vernichten". Dies geschah offenbar trotz Rumers Wunsch, in den ersten 40 Tagen keine Familie zu empfangen. Zudem habe Rumer wegen des herrischen und feindseligen Verhaltens ihrer Mutter in einen anderen Bundesstaat ziehen wollen.

Rumer Willis und Derek Thomas © Getty Images

Vorwürfe gegen Demi Moore

Die 63-jährige Demi Moore, zuletzt zu sehen im oscarnominierten Horrorfilm "The Substance", wehrt sich vehement. In einer eidesstattlichen Erklärung vom Januar 2026 charakterisiert sie Thomas als jemanden, der einen Keil zwischen Rumer und die Familie treiben wolle. Er raube allen Begegnungen beständig die Freude und habe rund um die Geburt keinerlei Respekt, Fürsorge oder Unterstützung gezeigt. Er wolle Rumer aufhetzen und verursache unnötigen Stress sowie Angst. Thomas und sein Anwalt Michael J. Kretzmer weisen dies als unzutreffend und voller falscher Anschuldigungen zurück.

Eskalation im bitteren Familienstreit

Demi Moore © Getty Images

In dem Verfahren geht es auch um emotionalen Missbrauch, den Rumer ihrem Ex-Partner vorwirft. Ein weiterer Streitpunkt ist der Umzug nach Sun Valley, Idaho, wo auch Demi Moore lebt. Thomas soll dort laut Rumer jeden Besuch verweigert haben. Zudem betont Rumer, dass viele ihrer Reisen nach Los Angeles dem Besuch ihres schwer kranken Vaters Bruce Willis dienten, der an frontotemporaler Demenz leidet. Thomas habe diesem Umstand jedoch keinerlei Bedeutung beigemessen. Der zermürbende Familienstreit liegt nun beim Gericht.