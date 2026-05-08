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LASK – Red Bull Salzburg
© Gepa

Matchball

LASK empfängt Salzburg zum großen Showdown um Meisterschaft

08.05.26, 21:00
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Der LASK steht kurz vor dem ganz großen Wurf. 61 Jahre nach dem ersten Triumph können die Linzer am Sonntag daheim den zweiten Meistertitel der Vereinsgeschichte fixieren.

Die Ausgangslage in der ausverkauften Raiffeisen Arena am Sonntag (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) ist klar. Gewinnt der Tabellenführer aus Linz gegen Salzburg und patzt Sturm Graz gleichzeitig in Hartberg, wandert der Meisterteller nach Oberösterreich. Selbst ein Remis reicht den Schwarz-Weißen, falls die Steirer ihr Auswärtsspiel verlieren.

Kühbauer fordert kühlen Kopf

Trainer Dietmar Kühbauer übernahm die Linzer im Oktober noch auf dem vorletzten Platz. Jetzt steht er neun Tage nach dem Cupsieg vor der nächsten Trophäe. "Die Jungs müssen cool bleiben, aber auch fokussiert. Übernervös ist kein Ratgeber im Fußball", warnt der Coach vor zu viel Euphorie. Die Linzer sind aktuell das formstärkste Team der Meistergruppe und besiegten die Bullen erst vor einem Monat auswärts durch ein Last-Minute-Tor in der 95. Minute.

Salzburg will den Dreikampf

Für Red Bull Salzburg ist das Duell in Linz die letzte Chance auf die Titelverteidigung. Bei einer Niederlage wäre der einstige Serienmeister bereits vor der letzten Runde aus dem Rennen. Trainer Daniel Beichler will in den 90 Minuten alles investieren, um aus dem aktuellen Zweikampf wieder einen Dreikampf zu machen. Er zollt dem Gegner Respekt: "Seit Didi Kühbauer dort Trainer ist, spielen sie sehr stabil und haben die meisten Punkte geholt."

Mögliche Aufstellungen:

LASK – Red Bull Salzburg

  • Anpfiff: 17.00 Uhr
  • Stadion: Raiffeisen Arena, Linz
  • Schiedsrichter: Hameter

Ergebnisse 2025/26:

  • 0:3 (a)
  • 1:5 (h)
  • 3:2 (a)

LASK: Jungwirth - Cisse, Tornich, Andrade - Jörgensen, Bogarde, Horvath, Bello - Danek, Kalajdzic, Adeniran

Es fehlt: Smakaj (Knieverletzung)

Red Bull Salzburg: Schlager - Lainer, Schuster, Drexler, Krätzig - S. Diabate, Kjaergaard - Vertessen, Kitano, Alajbegovic - Konate

Fraglich: Bidstrup (Wade)

Es fehlen: Kawamura (Knie), Lukic (Rücken), Omoregie (Schulter)

Live auf Sky Sport Austria.

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