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Conte
© Getty

Nach Quali-Blamage

Star-Coach bringt sich als Italien-Teamchef ins Spiel

07.04.26, 13:02
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Napoli-Trainer Antonio Conte hat sich selbst für eine mögliche Rückkehr als italienischer Teamchef in Stellung gebracht.  

"Wenn ich Präsident des Fußballverbands wäre, würde ich mich natürlich auch in Betracht ziehen", sagte der 56-Jährige bei einer Pressekonferenz und verwies auf seine frühere Tätigkeit als Chefcoach der "Squadra Azzurra" zwischen 2014 und 2016. Bei Napoli ist Conte seit Juli 2024 tätig, im vergangenen Jahr gewann er mit dem Club die Meisterschaft.

Conte
© Getty

Conte betonte, dass er über die nötige Erfahrung verfüge, da er das Umfeld bereits kenne und zwei Jahre lang als Nationaltrainer gearbeitet habe. Eine erneute Berufung bezeichnete er als ehrenvolle Aufgabe: "Nationaltrainer des eigenen Landes zu sein, ist etwas Schönes. Man repräsentiert das Land." Zugleich machte Conte deutlich, dass eine Entscheidung über eine mögliche Nachfolge von Gennaro Gattuso nach Italiens drittem Scheitern in einer WM-Qualifikation in Folge (im Play-off-Elfmeterschießen gegen Bosnien-Herzegowina) noch nicht ansteht. Auch andere Trainer werden derzeit als aussichtsreiche Kandidaten gehandelt.

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