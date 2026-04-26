Mit Derbysieg! Arnautovic feiert Meistertitel

Mit einem sensationellen Erfolg besiegelten Marko Arnautovic und sein Roter Stern Belgrad die neunte Meisterschaft in Folge. Das 3:0 gegen Partizan Belgrad war der dritte Derbysieg in dieser Saison - das gab es seit 1998 nicht mehr.

Erst das dritte Spiel im Play-off ist gespielt, dennoch steht Crvena Zvezda vier Runden vor Schluss als Meister in Serbien fest. Mit 17 Punkten Vorsprung ist das Team von ÖFB-Star Arnautovic nicht mehr einzuholen.

Nach dem 2:1 im September und dem 3:0 Ende Februar siegte das Team von Dejan Stankovic nun auch im dritten Duell, erneut mit 3:0 im eigenen "Marakana". Im Gegensatz zum letzten Duell traf Arnie nicht, stattdessen netzten Erakovic, Avdic und Seol.

Erstmals seit 1998 gewinnt Roter Stern damit drei Derbys in einer Saison. Was für ein Weg, um den neunten Titel in Serie - den 37. insgesamt - zu finalisieren. Für Arnautovic, der bis zur 67. Minute im Einsatz war, ist es der dritte Meistertitel. Mit Inter Mailand hat er 2010 und 2024 in Italien den "Scudetto" geholt.