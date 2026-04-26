Mit Derbysieg! Arnautovic feiert Meistertitel

Mit einem sensationellen Erfolg besiegelten Marko Arnautovic und sein Roter Stern Belgrad die neunte Meisterschaft in Folge. Das 3:0 gegen Partizan Belgrad war der dritte Derbysieg in dieser Saison - das gab es seit 1998 nicht mehr.
Erst das dritte Spiel im Play-off ist gespielt, dennoch steht Crvena Zvezda vier Runden vor Schluss als Meister in Serbien fest. Mit 17 Punkten Vorsprung ist das Team von ÖFB-Star Arnautovic nicht mehr einzuholen.
Nach dem 2:1 im September und dem 3:0 Ende Februar siegte das Team von Dejan Stankovic nun auch im dritten Duell, erneut mit 3:0 im eigenen "Marakana". Im Gegensatz zum letzten Duell traf Arnie nicht, stattdessen netzten Erakovic, Avdic und Seol.
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Erstmals seit 1998 gewinnt Roter Stern damit drei Derbys in einer Saison. Was für ein Weg, um den neunten Titel in Serie - den 37. insgesamt - zu finalisieren. Für Arnautovic, der bis zur 67. Minute im Einsatz war, ist es der dritte Meistertitel. Mit Inter Mailand hat er 2010 und 2024 in Italien den "Scudetto" geholt.