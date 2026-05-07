Tagespresse kapert plötzlich Songcontest-Domain

Rund um den Eurovision Song Contest 2026 sorgt jetzt eine ungewöhnliche Internet-Aktion für Wirbel. Die Satire-Seite Tagespresse sicherte sich eine wichtige ESC-Domain und verbreitet dort einen scherzhaften Beitrag.

Mit einer satirischen Aktion sorgt die Tagespresse derzeit rund um den Eurovision Song Contest 2026 für Aufsehen. Weil der ORF die Domain „songcontest2026.at“ offenbar nicht rechtzeitig gesichert hat, schnappte sich die Satire-Seite kurzerhand selbst die Adresse und verbreitet dort jetzt einen ESC-Scherz, der sich rasant im Netz verbreitet.

Wer die Seite öffnet, bekommt den angeblichen Artikel präsentiert, dass der Song Contest 2026 ins Burgenland verlegt werde. Konkret heißt es dort satirisch, Austragungsort werde die „Raiffeisen-Hillinger-Mehrzweckhalle“ in Oberwart sein. Natürlich handelt es sich dabei nicht um echte Informationen, sondern um einen bewusst überspitzten Scherz.

Satire-Seite nutzt verpasste Domain

Die Tagespresse erklärte selbst, dass man die freie Domain registriert habe, nachdem der ORF sie offenbar nicht gekauft hatte. Die Aktion verbreitete sich daraufhin rasch in sozialen Netzwerken. Viele Nutzer hielten die Seite auf den ersten Blick sogar für offiziell.

Besonders ironisch fällt dabei auch der Hinweis der Redaktion aus. Auf der Webseite wird nämlich sogar extra davor gewarnt, den Link zu verbreiten. Wörtlich heißt es dort: „Die Redaktion appelliert daher dringend an die Öffentlichkeit, von einer Verbreitung des Links strikt Abstand zu nehmen.“ Gerade dieser ironische Hinweis machte den Beitrag für viele Nutzer noch lustiger und sorgte erst recht dafür, dass sich der Link weiter verbreitete.

Mit dem gekaperten Link landete die Satire-Seite jedenfalls bereits einen kleinen Internet-Hit.