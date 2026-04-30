Ministerin Bauer (ÖVP) will Zivildienst verlängern

Der Zivildienst in Österreich steht vor einem möglichen Umbruch. Familienministerin Claudia Bauer (ÖVP) bringt eine Verlängerung auf zwölf Monate ins Spiel und begründet das mit wachsendem Druck im Pflege- und Sozialsystem.

Derzeit absolvieren etwa 15.000 junge Männer pro Jahr ihren Zivildienst und sichern damit zentrale Bereiche wie Rettung, Pflege und soziale Betreuung ab. Genau dieses System gerät jedoch zunehmend ins Wanken.

Warum eine Reform diskutiert wird

Auslöser für die Überlegungen ist vor allem der demografische Wandel. Die Gesellschaft wird älter, gleichzeitig sinken die Geburtenzahlen. Dadurch rücken künftig weniger junge Männer in den Zivildienst nach. Prognosen zufolge könnte ab dem Jahr 2040 etwa jeder siebente Zivildiener fehlen. Besonders stark betroffen wären dann Krankenhäuser, Rettungsorganisationen und die Altenpflege. Fachleute schlagen schon jetzt Alarm und warnen vor einer wachsenden Lücke. Setzt sich die Entwicklung fort, könnten jedes Jahr tausende Kräfte fehlen, während der Bedarf durch die alternde Bevölkerung gleichzeitig weiter steigt.

Mehr Personal und höhere Qualität

Eine Ausweitung auf zwölf Monate soll gleich mehrere Probleme abfedern. Zum einen würde die längere Dauer kurzfristig mehr Personal zur Verfügung stellen, zum anderen soll die Ausbildung verbessert werden. Geplant ist, den Zivildienst stärker als Qualifizierungsphase zu nutzen, damit die jungen Männer nicht nur unterstützen, sondern auch Fähigkeiten erwerben, die ihnen später im Berufsleben nützen. Der Dienst gilt ohnehin bereits als wichtiger Einstieg in soziale und medizinische Berufe.

Auch Einrichtungen aus Pflege und Rettung sehen darin Vorteile. Eine längere Einsatzzeit würde stabilere Abläufe ermöglichen und mehr Raum für fundierte Einschulung schaffen.

Verbindung zum Wehrdienst

Die Debatte findet nicht losgelöst statt. Parallel dazu wird auch über Änderungen beim Wehrdienst diskutiert. In manchen Modellen ist vorgesehen, dass eine Verlängerung beim Bundesheer automatisch auch den Zivildienst auf bis zu zwölf Monate ausdehnen würde. Für Ministerin Bauer gilt dabei eine klare Obergrenze von einem Jahr. Gleichzeitig betont sie, dass nicht allein die Dauer entscheidend sei, sondern wie sinnvoll diese Zeit gestaltet wird.

Noch ist unklar, ob die geplanten Änderungen tatsächlich umgesetzt werden. Die Vorschläge müssen erst politisch abgestimmt werden, auch eine Entscheidung durch weitere Gremien ist möglich. Fest steht jedoch: Ohne Reformen drohen langfristig erhebliche Engpässe. Der Zivildienst bleibt damit ein zentrales politisches Thema und könnte für viele junge Männer künftig deutlich länger dauern als bisher.