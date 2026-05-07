Bande überfiel zwei Burschen mit Messer und Pfefferspray

Die brutalen Räuber konnten mit dem Diebesgut flüchten. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.

Wien. Zwei junge Männer sind am Mittwochabend im 12. Gemeindebezirk Opfer eines schweren Raubes geworden. Laut Polizei wurde der 16-Jährige gemeinsam mit dem 20-Jährigen nahe dem Hermann-Leopoldi-Park von einer Gruppe unbekannter Täter mit Pfefferspray attackiert und geschlagen.

16-Jähriger im Spital

Im Zuge des Überfalls soll einer der Angreifer ein Messer gezogen und mehrfach versucht haben, auf die Opfer einzustechen. Den beiden gelang es laut Polizei jedoch, den Stichbewegungen auszuweichen - durch das Messer wurde lediglich die Jacke des 20-Jährigen beschädigt.

Die Täter raubten den Opfern eine Baseballkappe, eine Umhängetasche, ein Mobiltelefon sowie 40 Euro Bargeld und flüchteten anschließend. Der 16-Jährige erlitt durch das Pfefferspray Reizungen an den Augen und wurde durch einen Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Der 20-Jährige blieb unverletzt.