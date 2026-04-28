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Xabi Alonso
© Getty

Hammer-Gerücht

Nicht Liverpool: Xabi Alonso soll England-Gigant übernehmen

Von
28.04.26, 07:36
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Die Liverpool-Legende könnte nach England zurückkehren - allerdings nicht zu den Reds. 

Wenige Monate nach seinem Aus bei Real Madrid könnte Xabi Alonso schon demnächst auf die Trainerbank zurückkehren. Nachdem der Spanier zuletzt vor allem mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht wurde, ist nun ein anderer Premier-League-Klub im Gespräch.

Wie britische Medien melden, ist Alonso Kandidat beim FC Chelsea. Wie berichtet, haben sich die Blues in der Vorwoche nach nur vier Monaten von Liam Rosenior getrennt und wollen nun im Sommer einen neuen Coach verpflichten.

Xabi Alonso
© Getty

Kandidat bei Chelsea

Neben Xabi Alonso sollen auch Andoni Iraola (Bournemouth) und Marco Silva (Fulham) zu den Top-Kandidaten gehören. Eine Entscheidung soll in den nächsten Wochen getroffen werden.

Beim Liverpool deutet sich unterdessen eine überraschende Trainer-Entscheidung an. Trotz einer enttäuschenden Saison darf Arne Slot wohl im Amt bleiben.

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