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Madonna besuchte die Dolce & Gabbana Show in Mailand
© Getty

Comeback

Pop-Ikone Madonna: Neues Album nach langer Pause

15.04.26, 18:18
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Pop-Ikone Madonna meldet sich mit neuer Musik zurück. Sie kündigt ihr erstes Studioalbum seit Jahren an und das hat es in sich.

Die US-Sängerin Madonna (67) bringt ein neues Studioalbum heraus. Die Platte mit dem Titel "Confessions on a Dance Floor: Part II" erscheint am 3. Juli und knüpft an ihr Erfolgsalbum aus dem Jahr 2005 an. Es ist ihr erstes vollständiges Album seit rund sieben Jahren und insgesamt ihr 15. Studioalbum. 

Erfolgs-Produzent wieder dabei

Für das Projekt arbeitete Madonna erneut mit Produzent Stuart Price zusammen. Dieser war bereits maßgeblich am Original-Album beteiligt, das mit Hits wie "Hung Up" weltweit für Furore sorgte.

Neue Musik ist Beat-lastig

Die Ankündigung wurde auf Madonnas Accounts in den sozialen Medien veröffentlicht, wo sie auch das Cover zeigte. Zudem präsentierte Madonna auf Instagram einen kurzen Vorgeschmack auf die neue Musik und löschte alle bisherigen Inhalte. Der kurze Songausschnitt lässt erahnen, dass Madonna auf dem neuen Album Inspiration aus der House Music zieht.

Klare Ansage zur Tanzmusik

In einem Pressestatement, aus dem mehrere US-Medien zitierten, hieß es, die kreative Idee hinter dem Album sei stark von der Bedeutung von Dance Music geprägt. "Die Leute denken, dass Tanzmusik oberflächlich ist, aber sie liegen völlig falsch", zitierten unter anderem die Medien "Rolling Stone" und "Billboard" die Musikerin. "Die Tanzfläche ist nicht nur ein Ort, sie ist eine Schwelle: ein ritueller Raum, in dem Bewegung die Sprache ersetzt." Zudem hieß es darin, dass sie und Price bei der Zusammenarbeit am neuen Album ein "Manifest" verfasst hätten.

Darin heißt es demnach: "Wir müssen tanzen, feiern und mit unseren Körpern beten. Das sind Dinge, die wir seit Jahrtausenden tun - es sind wahrhaft spirituelle Praktiken. Schließlich ist die Tanzfläche ein ritueller Raum." Bereits zuvor hatte Madonna angedeutet, dass sie nach ihrer Rückkehr zu Warner Records an neuer Dance-Musik arbeitet.

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