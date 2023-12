× Winterwunderländer und Schnee-Paradiese in Europa

Traditionelle Winterwunderländer und alternative Skiurlaube, fern von den klassischen Destinationen. Diese Resorts in Europa sorgen für magische Weihnachtsstimmung.

Wir gehen auf eine zauberhafte Reise, die mit Rentieren, geheimnisvollen Nordlichtern und viel Schnee in ein Wintermärchen entführt.

1. Pole-Position

© Woodnest ×

An den steilen Hängen von Odda in Norwegen finden Wipfelstürmer:innen ein luxuriöses Baumhaus mit Panoramablick auf den Hardangerfjord. Wer sich den Traum von einer Polarlichter-Sichtung erfüllen möchte ist hier genau richtig. Denn in den Wintermonaten erlebt man in Odda einen grenzenlosen Sternenhimmel und die leuchtenden Farben der Aurora Borealis, die über den arktischen Himmel ziehen. woodnest.no

2. Schnee-Paradies

© Lapland Hotels ×

Luostotunturi: Auf der Suche nach dem perfekten Winter-Wonderland lockt Finnland mit weißen Landschaften, die sich bis zum Horizont ausstrecken. Einkehren und verschneite Aussichten genießen kann man z.B. 120 km nördlich des Polarkreises, im Lapland Hotel Luostotunturi unweit des Luosto Nationalparks. laplandhotels.com

3. Winter-Camouflage

© Treehotel ×

In Nordschweden, rund 60 Kilometer vom Polarkreis entfernt, absorbiert und reflektiert das Baumhaus-Hotel Mirror Cube die winterliche Landschaftsumgebung, sodass es scheint, als würde es ein Teil davon werden. Erst bei Dunkelheit, wenn die Gäste das Licht aufdrehen, gibt sich die Escape-Adresse von außen zu erkennen. Hinter der verspiegelten Fassade kann man es sich im kuscheligen Doppelbett oder in der Sitzecke mit spektakulärer Aussicht gemütlich machen. Hobby-Fotografen mit Natur- und Architektur-Faible kommen hier auf ihre Kosten. treehotel.se

4. Dampfendes Natuwunder

© Blue Lagoon ×

Blue Lagoon: Im isländischen Retreat Hotel & Spa Blue Lagoon residiert man zwischen schwarzen Lavafeldern und der dampfenden blauen Lagune. Das milchig-blaue Thermalwasser hat mit ca. 39 Grad Celsius auch im Winter die perfekte Badetemperatur. Im hauseigenen Restaurant bekommt man zum Panorama-Blick Islands kulinarische Traditionen serviert. bluelagoon.com

5. Es geht hoch hinaus

© The Comodo ×

Schimmernde Winterlandschaften, mindestens genauso schön wie im hohen Norden, präsentieren sich uns im heimischen Trend-Ort Bad Gastein. Verschneite Alpenmärchen mit viel Liebe für Design, Kunst und Wellness werden im Boutique-Hotel The Comodo wahr. thecomodo.com

6. Vorsicht, Rentiere!

© Getty Images ×

Tierisch in Weihnachts­stimmung kommt man auf Island bei Beobachtungen von wilden Rentierherden. Da sie sehr scheu sind, muss man sich ihnen mit äußerster Vorsicht nähern. Mit etwas Glück bekommt man auch das einzigartige Naturschauspiel der Polarlichter zu sehen.

7. Kulinarische Expedition

© Iris Restaurant ×

Mitten im Hardangerfjord in Norwegen genießen Gourmets im neueröffneten Iris Restaurant neben der exquisiten Küche auch eine atemberaubende Natur-Kulisse. restaurantiris.no

8. Schnee- und Spa-Oase

© Tschuggen Grand Hotel ×

In der Schweizer Bergwelt von Arosa steht im Tschuggen Grand Hotel neben Schnee-Spaß und Pisten-Vergnügen vor allem Wellness auf dem Programm. Dafür setzt die Luxus-Residenz hoch aufragende Lichtsegel, unter denen sich ein holistischer Spa-Bereich für tiefe und nachhaltige Erholung auf über 5.000 Quadratmeter erstreckt. tschuggencollection.ch