× Santa Claus Village: Zu Besuch beim Weihnachtsmann in Lappland

Hoch oben im Norden, am Polarkreis, kann man ihm begegnen, dem (echten!) Weihnachtsmann. Santa Claus, seine Rentiere und Wichtel residieren im Santa Claus Village, 10 Minuten von Rovaniemi entfernt. Die magische Atmosphäre fasziniert hier Jung und Alt.

Jeder hat schon mal gehört, dass der einzig echte Weihnachtsmann aus dem hohen Norden kommt. Manche wissen jedoch nicht, dass man ihn im finnischen Rovaniemi besuchen kann. Das offizielle Büro des Mannes mit dem Rauschebart liegt am geheimnisvollen Polarkreis, in Lappland, und jeder ist hier herzlich willkommen.

© Getty Images ×

Santa Claus Village

Im kleinen Dorf, etwa 10 Minuten von der finnischen Kleinstadt Rovaniemi (direkt am Zusammenfluss des Kemijoki und des Ounasjoki, auf der Höhe des Polarkreises) entfernt, residiert der Herr mit dem Rauschebart. Im Santa Claus Village kann man nicht nur den magischen Polarkreis überqueren, hier abgeschickte Post erhält den begehrten Polarkreisstempel und zahlreiche Souvenir- und Werkstattläden bieten Reiseerinnerungen an. Das Postamt ist besonders eindrucksvoll, gleicht es doch eher einem schlampigen Wohnzimmer, in dem schon länger nicht mehr aufgeräumt wurde. Überall stapeln sich Briefe. Sie kommen aus Deutschland, Frankreich, China, Indonesien. Auch ein paar aus Äthiopien sind darunter. Postämter weltweit leiten die Briefe mit Anschriften wie „To Santa“ oder „An den Weihnachtsmann, Polarkreis“ nach Rovaniemi weiter. 32.000 Briefe am Tag sollen es sein, pro Jahr mehr als eine halbe Million.

© Getty Images ×

Gegenüber dem Postamt – eine lange Menschenschlange. Jung und Alt wartet geduldig, um Mr. Rauschebart persönlich zu treffen. Nachdem sich eine schwere Holztür geöffnet hat, weist ein Wichtel den Weg. Dieser führt entlang seltsamer Fluggeräte, die allesamt dem Mann mit dem Bart gehören, damit dieser auch die entlegensten Orte der Welt erreichen kann. Und endlich geht die letzte Holztür auf – jene nämlich, die zum Chef führt. Dieser sitzt auf einem großen Holzstuhl und ist – ein sehr wichtiger Bestandteil der Job Description! – mehrsprachig. Schlagfertig beantwortet Santa die Fragen von Jung und Alt auf Englisch, Französisch und Deutsch. Die da lauten: „Wie viele Rentiere besitzt du?“ Gerne auch „Und wie alt bist du genau?“

Husky-Safari

Doch nicht der Besuch beim Weihnachtsmann ist am Polarkreis das eigentliche Highlight. Die Natur selbst steht im Mittelpunkt, die unendlich weite, schneebedeckte Landschaft ist ein traumhaftes Winter Wonderland, das es unbedingt zu entdecken gilt. Beispielsweise mit dem Hundeschlitten. Von 6 Tieren wird der Schlitten meist gezogen, die meisten stammen aus sogenannten Huskyfarmen mit mehr als 300 Hunden. Es geht durch Schnee und Eis, über zugefrorene Seen, bei einer Temperatur von 25 Grad minus. Die Hunde mit den irritierend blauen Augen freut’s sichtlich, glücklich preschen sie voran, die Anstrengung scheint ihnen nichts auszumachen. Das Glück der Huskys ist jedenfalls ansteckend und kann verlängert werden. Beispielsweise mit einer gleich mehrtägigen Husky-Safari. Dabei ist jeder Teilnehmer für seine Hunde selbst verantwortlich, übernachtet wird in einfachen Holzhütten. Zum Glück gibt’s in Finnland fast keine ohne Sauna! Übrigens: Wer es nicht so mit Hunden hat, kann auch per Rentierschlitten durch das weiße Winterparadies pflügen.

© Getty Images ×

Snowmobile

Die Huskys und Rentiere sind schnell, keine Frage. Noch schneller und mit einem ordentlichen Adrenalin-Kick geht’s freilich mit dem Snowmobile durch die unendlichen Weiten Lapplands. Der Arctic Circle Snowmobile Park ist direkt im Santa Claus Village stationiert, Tagesprogramme umfassen u. a. Nordlicht-Safaris mit dem Snowmobile. Ein Führer zeigt die besten Stellen für die Beobachtung der magischen Polarlichter inmitten der zauberhaften Landschaft.

© Getty Images ×

Schneeschuhwandern

Mehr und mehr zum Trend avanciert Wandern auf Schneeschuhen. Natürlich kann auch Finnlands winterliche Wildnis auf diese Art erkundet werden. Geführte Wanderungen sind besonders für Anfänger zu empfehlen; und für diejenigen, die auf eigene Faust loslegen wollen, aber mit dem Gelände nicht vertraut sind, gibt es genügend markierte Routen. Effektiv sind die Schneeschuhe auf jeden Fall: Man kommt damit leicht und bequem voran.