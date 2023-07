× Ibiza: Authentische Highlights entdecken

Die weiße Insel bleibt Lieblingsdestination des Jet Sets - doch sie wartet auch mit authentisch schönen Hideaways.

Ein Trendziel, das einfach nicht aus der Mode kommen will, ist die Baleareninsel Ibiza. Das hippe Eiland zieht auch wieder Partyurlauber aus aller Welt magisch an, nirgendwo anders feiert man den Sommer ausgelassener.

Malerische Badebuchten

Aguas Blancas im Norden der Insel, der lange Sandstrand Las Salinas mit den drei angesagtesten Beach Clubs (Jockey Club, Malibu und Guarana), der Strand von Es Cavallet und das Cap des Falcó mit dem Experimental Beach Club, wo sich die schönsten Sonnenuntergänge erleben lassen. Aber auch die Strände von Cala Gracio und Cala Portinatx zählen zu den Top Beaches auf Ibiza. Am Strand der Cala San Vincente kann man sich auf tiefblaues Wasser freuen, viele Strandcafés gibt's hier auch. Und 15 Fahrminuten von San Antonio entfernt findet sich der Cala Conta Beach, der detto dank des türkisblauen Wassers überhaupt zu den schönsten der Insel zählt.

© Getty Images ×

Was es auf Ibiza sonst noch gibt? Die weiße Hauptstadt und malerische Dörfer, viel Natur und angesagte Hippiemärkte, wie jener von Dalias, der ganzjährig geöffnet hält, im August sogar in der Nacht, oder traumhafte Hideaways wie etwa das Can Lluc in San Rafael, aber alles der Reihe nach...x

© Getty Images ×

Natur pur

Die Natur ist das wahre Glanzstück der Insel und die dichten, mediterranen Pinienwälder sind ein Traum. In der Tat nannten die alten Griechen die Insel wegen der Waldgebiete, die sich ganzjährig wie eine grüne Decke über Felder und Hügel legt, die Pityusen, die Pinieninseln. Aus jüngsten wissenschaftlichen Untersuchungen geht hervor, dass Pinien bereits vor 7.000 Jahren das Landschaftsbild der Insel prägten.

© Getty Images ×

Von ökologischer Bedeutung ist der Ses Salines Naturpark und das Naturschutzgebiet von Es Vedrà, Es Vedranell und der Felseninseln. Der Ses Salines Naturpark erstreckt sich über ein Gebiet im südlichen Teil Ibizas und im nördlichen Teil von Formentera. Der Park bietet unterschiedliche ökologische Eigenschaften: die Salzseen, Strände, Gebiete mit hundertjährigem Wacholder, Klippen und Felsenküsten, wo sich Vogelarten wie Wanderfalke und Fischadler angesiedelt haben und die Felseninseln Es Freus (S'Espalmador, S'Espardell, Felseninsel Es Penjats .). Die Naturschutzgebiete von Es Vedrà, Es Vedranell und den Felseninseln von Poniente befindet sich im südwestlichen Teil bei Sant Josep de Sa Talaia. Das Naturschutzgebiet umfasst die Felseninseln sowie die umliegenden Meeresgewässer.

Nachtleben

Ibiza ist die Partyinsel schlechthin. Die besten Diskotheken, die glamourösesten Strandclubs, Live-Musik mit bekannten internationalen Bands und DJs - hier tanzt man gerne die Nächte durch. Lio, Pacha, Hï oder Ushuaia - in punkto Clubs und Discos hat man auf der Baleareninsel die Qual der Wahl. Umso besser, wenn man nach einer anstrengenden Nacht in einem traumhaften Hideaway regeneriert...

Can Lluc-Hotel

Das Can Lluc Boutique Country Hotel &Villas ist so eine traumhafte Oase um die Batterien wieder aufzuladen. Das Landhotel befindet sich in einem ruhigen Tal, zwei Kilometer außerhalb von San Rafael und ca. zehn Kilometer von Ibiza-Stadt und San Antonio entfernt.

© Can Lluc ×

300 Jahre alt ist das Haupthaus, das im Mai 2003 umfangreich renoviert und in ein Hotel umgebaut wurde. Es verfügt über insgesamt 20 Zimmer und Suiten, davon sieben Deluxe-Doppelzimmer, fünf Superior-Doppelzimmer und zwei Doppelzimmer mit Whirlpool im Bad. Zudem hat das Can Lluc acht Villen und zwei Ferienhäuser für jeweils vier und fünf Personen im Angebot.

© Can Lluc ×

Die Eigentümer Tina Soriano und Lucas Prats kümmern sich hier äußerst liebevoll um die Gäste, jeder Wunsch wird von den Augen abgelesen. Außenpool, Fitnesscenter und die Möglichkeit, Massagen und Beauty-Behandlungen zu buchen oder an Yoga-und Meditationskursen teilzunehmen, um Kraft für die kommende Partynacht zu tanken... www.canlluc.com/de