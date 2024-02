× Valentinstag: Das sind die romantischsten Städte für Verliebte

Eine Reise am Valentinstag kann das mitunter eingestaubte Gefühlsleben wieder auf Wolke 7 katapultieren. Unsere europäischen Metropolen haben da auch einiges zu bieten. Hier kommen die romantischsten Städtereisen zum Valentinstag.

Natürlich kann man sich am Valentinstag mit Blumen oder einer Schachtel Pralinen beschenken. Aber etwas wirklich Besonderes sind diese Geschenke nicht. Viel schöner sind doch gemeinsame Erlebnisse. Also was gibt es Besseres als eine gemeinsame Reise, wie ein Kurztrip in die romantischsten Städte? Wir verraten, welche Städte ein besonders romantisches Flair haben und sich perfekt als City-Trip für Verliebte eignen.

Verona, Italien

Verona ist die Stadt, in der sich die berühmte Liebesgeschichte von Romeo und Julia abspielt. Deswegen wundert es nicht, dass Verona zur beliebten Pilgerstätte für alle Liebespaare wurde. Auch heute kann man das Haus von Julia noch besuchen, um einen Hauch Romantik der großen Liebesgeschichte zu erhaschen. Mit den kleinen versteckten Gassen und den malerischen Straßen versprüht die Altstadt zudem einen besonders romantischen Charme.

Prag, Tschechien

Die Hauptstadt von Tschechien zählt nicht ohne Grund zu einer der beliebtesten Städte Europas. Hier lässt sich die 1000 Jahre alte Geschichte erkunden und eine wunderschöne Altstadt mit ihren barocken und gotischen Elementen entdecken. Kultur, Geschichte, wunderbare Sehenswürdigkeiten, erstklassige Restaurants und ein spannendes Nachtleben erwarten die Besucher:innen.

Paris, Frankreich

Die Stadt der Liebe darf in diesem Ranking natürlich nicht fehlen, denn in Sachen Romantik kann der französischen Hauptstadt nun mal kein anderes Reiseziel das Wasser reichen. Warum also nicht am Tag der Liebe eine romantische Bootsfahrt auf der Seine unternehmen, den Notre-Dame besichtigen, das Louvre-Museum besuchen und den unvergesslichen Trip mit einem Foto vor dem Eiffelturm festhalten? Den Abend können Verliebte perfekt in einem der romantischen Gourmet-Restaurants oder mit einem Drink in einer charmanten Bar ausklingen lassen.

Brügge, Belgien

Brügge ist eine Stadt wie keine andere und wirkt wie aus einem Bilderbuch entsprungen. Mit seinen verträumten Grachten und den mittelalterlichen Gebäuden ist Brügge eine besonders gute Wahl für Paare auf der Suche nach Romantik. Die bezaubernde Altstadt gehört zum UNESCO-Kulturerbe und wirkt wie ein Freiluftmuseum. Versteckte Gassen warten nur darauf, entdeckt zu werden und leckere belgische Waffeln stehen in einem der vielen Cafés bereit zur Stärkung.

Venedig, Italien

Was könnte romantischer sein als eine Reise in Italiens „Flitterwochen-Stadt“? Zwei Wochen vor Karneval hat man auch noch die Chance auf einsame Gassen, historische Unterkünfte und Restaurants wie aus dem Film. Als Valentins-geeignetes Programm empfiehlt sich eine romantische Gondel-Fahrt, um sich von der Schönheit Venedigs verzaubern zu lassen.

Danzig, Polen

Die bunte Altstadt und ein entzückender Hafen machen Danzig in Polen zu einem ganz besonderen Ausflugsziel. Auch heute noch ist sie von einer historischen Stadtmauer umgeben. Der Turm der Marienkirche bietet einen atemberaubenden Blick über die ganze Schönheit der Stadt. Die schönsten Bilder lassen sich übrigens auf dem Marktplatz schießen, der mit seinen bunten Häusern einen besonderen Charme versprüht.

Barcelona, Spanien

Barcelona ist ein wunderbares Reiseziel für Paare, die den Valentinstag feiern wollen. In rund 2,5 Flugstunden können Verliebte den Februar-Blues entkommen und sich in Barcelona den ersten Frühlingsgefühlen hingeben. Bei angenehmen Temperaturen um die 15 Grad holt uns die spanische Sonne aus dem Winterschlaf. Besonders romantisch wird es bei einem Picknick in der grünen Oase des idyllischen Parc de la Ciutadella, gefolgt von einer Bootstour auf dem See. Die Sehenswürdigkeiten und das Kulturprogramm in der katalanischen Hauptstadt bieten reichlich Auswahl zur Gestaltung eines Liebes-Wochenendes rund um den Valentinstag.