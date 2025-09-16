Diese 6 Wellness-Traumziele gehören jetzt offiziell zu den besten der Welt

Condé Nast Traveller hat erstmals die Wellness & Spa Awards in Deutschland verliehen – diese exklusiven Retreats sollten Sie unbedingt auf Ihrer Bucket-List haben.

Dem Alltag entfliehen, Körper und Geist in Einklang bringen und sich rundum verwöhnen lassen – Wellness-Hotels sind längst mehr als nur ein Ort zum Übernachten. Sie vereinen luxuriöse Unterkünfte mit wohltuenden Spa-Angeboten, kulinarischen Highlights und einer Atmosphäre, die zur absoluten Entspannung einlädt. Ob für ein verlängertes Wochenende, einen spontanen Kurztrip oder eine ausgedehnte Auszeit: Bei den ersten „Wellness & Spa Awards presented by Explora Journeys" wurden jetzt sechs außergewöhnliche Adressen von Condé Nast Traveller ausgezeichnet, die von Experten persönlich getestet und für herausragend befunden wurden.

Condé Nast Traveller kürt die besten Wellness-Adressen 2025

1. Chiva-Som in Thailand – wo traditionelle Heilkunst auf moderne Wellness trifft

© Chiva Som PR

In der Kategorie „Traditional Healing" überzeugte das Chiva-Som in Hua Hin die Jury vollständig. Das luxuriöse Resort verbindet jahrhundertealte asiatische Heilmethoden mit zeitgemäßen Wellness-Konzepten – und das in einer traumhaften Umgebung direkt am Golf von Thailand. Und das Beste: Hier werden individuelle Programme erstellt, die genau auf die Bedürfnisse der Gäste zugeschnitten sind.

2. Ambassades Biologique Recherche München – Luxus-Hautpflege zum Abtauchen

Als „Day Haven" wurde die Münchner Dependance von Biologique Recherche ausgezeichnet – ein Ort, an dem Sie dem Alltag für ein paar Stunden perfekt entfliehen können. Die französische Kultmarke ist bekannt für ihre hocheffektiven Treatments und maßgeschneiderten Hautanalysen. Ana Vogric-Martinez und Anastasia Knyazeva nahmen den Award entgegen und verrieten: Das Geheimnis liegt in der personalisierten Behandlung jedes einzelnen Gastes.

3. Mayrlife Medical Health Resort Altaussee – Transformation mit Alpenblick

© Mayrlife

In der Kategorie „Transformative Path" konnte das Mayrlife in Österreich überzeugen. Das Medical Health Resort setzt auf ganzheitliche Gesundheitskonzepte, die Körper und Geist gleichermaßen ansprechen. CEO Dr. Dieter Resch nahm die Auszeichnung entgegen und betonte die einzigartige Kombination aus medizinischer Expertise und atemberaubender Natur am Altaussee. Umgeben von majestätischen Alpen und kristallklarem Wasser erleben Gäste hier eine echte Transformation.

4. Spa & Resort Bachmair Weissach – Familienglück am Tegernsee

Das Spa & Resort Bachmair Weissach am Tegernsee ist Familien-Sieger. © Bachmaier Weissach

Als „Family Hideaway" wurde das Spa & Resort Bachmair Weissach am bayerischen Tegernsee ausgezeichnet. Gründer Korbinian Kohler hat hier ein Refugium geschaffen, das Wellness und Familienurlaub perfekt vereint – ohne Kompromisse bei Qualität oder Entspannung. Die Jury lobte besonders das durchdachte Konzept, das sowohl Eltern als auch Kindern gleichermaßen gerecht wird.

5. Palace Merano – wo Langlebigkeit zum Luxuserlebnis wird

In der Kategorie „Longevity Practice" überzeugte das Palace Merano in Südtirol. Das traditionsreiche Haus vereint italienisches Dolce Vita mit modernsten Anti-Aging-Konzepten. General Manager Maximilian Newiger nahm die Auszeichnung entgegen und betonte die einzigartige Kombination aus medizinischer Expertise und luxuriösem Ambiente. Hier werden wissenschaftlich fundierte Longevity-Programme angeboten, die das biologische Alter tatsächlich beeinflussen können, umrahmt von der traumhaften Kulisse Südtirols.

6. Zem Wellness Clinic Altea – Regeneration unter spanischer Sonne

Den Award für das beste „Recovery Programme" erhielt die Zem Wellness Clinic im spanischen Altea. Das innovative Konzept fokussiert sich auf nachhaltige Erholung und Regeneration – perfekt für alle, die dem Alltagsstress entfliehen oder neue Energie tanken möchten. Valeria Chilaru nahm die Auszeichnung entgegen und verriet, dass die Kombination aus mediterranem Klima, modernster Technologie und personalisierter Betreuung den Unterschied macht.