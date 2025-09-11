The White Lotus Staffel 4: Drehort & Hotel enthüllt – Wir haben alle Details

The White Lotus geht in die nächste Runde – und diesmal verschlägt es die Drama-Urlauber erneut nach Europa. Fans haben schon einen verdächtigen Hinweis entdeckt: Ein Luxusresort ist ungewöhnlich lange geschlossen. Zufall? Wohl kaum.

Sonnencreme einpacken, Champagner kaltstellen – und bitte die Neurosen nicht vergessen! HBO hat offiziell bestätigt: The White Lotus geht in eine vierte Runde. Und wie es aussieht, gibt es schon einen neuen Tatort für unsere Lieblings-„Eat the Rich“-Serie.

© Fabio Lovino/HBO

Ein neues Paradies voller Abgründe

Wir kennen das Spiel: gelangweilte Ehepaare, hyperaktive Influencerinnen, narzisstische Geschäftsleute oder verzweifelte Erben reisen ins Luxusparadies – nur um festzustellen, dass sie ihre Konflikte und Abgründe im Koffer gleich mit eingecheckt haben. Was folgt, ist wie immer eine explosive Mischung aus Soap Opera, Thriller und Drama.

© Fabio Lovino/HBO

Bonjour, Côte d’Azur!

Während Staffel 3 noch im tropischen Thailand gedreht wurde, kommen die Protagonist:innen offenbar für die folgende Staffel wieder nach Europa. Und zwar nach Frankreich.Sofort begann natürlich das große Rätselraten, in welches Luxusresort HBO seine Figuren diesmal einchecken lässt. Da die Serie eine Marketing-Partnerschaft mit der Hotelkette Four Seasons hat, schrumpfte die Auswahl schnell auf drei französische Häuser zusammen:

Four Seasons Hotel George V, Paris

Four Seasons Resort Megève in den Alpen

Four Seasons Grand-Hôtel du Cap-Ferrat an der Côte d’Azur

Social Media-Detektive am Werk

An dieser Stelle kamen die Social-Media-Spürnasen ins Spiel. Clevere Fans haben die Buchungssituation der Hotels gecheckt – und siehe da: Ein Haus wirkt verdächtig. Normalerweise ist das Grand-Hôtel du Cap-Ferrat nur im Januar und Februar geschlossen. Dieses Mal jedoch ist es bereits ab Mitte November bis in den März hinein nicht buchbar. Klingt ganz so, als würde dort nicht einfach nur der Pool winterfest gemacht, sondern als hätte HBO gleich die ganze Anlage gemietet.

© Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, A Four Seasons Hotel

Bonjour, Côte d’Azur!

Damit deutet alles darauf hin, dass Staffel 4 im legendären Grand-Hôtel du Cap-Ferrat spielt. Ein Ort mit mehr Glamour-Geschichte, als die meisten Lebensläufe hergeben: Winston Churchill malte hier Landschaften, Elizabeth Taylor posierte am Pool, und die Hollywood-Elite kommt bis heute zum Relaxen – oder zumindest so lange, bis Paparazzi auftauchen.

© Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, A Four Seasons Hotel

Vom tropischen Thailand in Staffel 3 geht es also weiter ins mediterrane Frankreich. Sonne, Meer, Côte-d’Azur-Chic – und dazu natürlich jede Menge Drama zwischen Rosé, Riviera und reichen Neurosen. Wir sagen: Vive la nächste Katastrophe am Infinity Pool!