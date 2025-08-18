Mauritius: Insel der Farben und Kontraste

Paradies im Indischen Ozean Mauritius ist mehr als nur ein Traumziel für Sonnenanbeter & Schnorchelfans. Ein Urlaub zwischen Regenwald, Traumstränden und kolonialer Geschichte. Mauritius eignet sich perfekt für Ausflüge mit Bade- und Schnorchelstopps.

Malerische Zeitzeugen: Alte Zuckerrohrmühlen. © Stelzmüller

Eigentlich stand Florida auf unserer Bucket-List, doch mit einem Stempel vom Jemen im Reisepass – einem Land, das unter das „Einreiseverbot“ von Donald Trump fällt, wollten wir es trotz gültigem ESTA (keine Garantie für eine Einreiseerlaubnis laut US-Botschaft in Wien) nicht riskieren, abgewiesen zu werden. Spontan umgeplant – neues Ziel: Mauritius.

Kreolische Spezialitäten: Garnelen in Tamarindensauce. © Stelzmüller

Auf unserer Reise begegneten uns weiße Sandstrände und schroffe Berge, tropische Wälder und eine Küche, die die multikulturelle Bevölkerung widerspiegelt. Hier verschmelzen indische, afrikanische, französische, chinesische und britische Einflüsse zu einer eigenen, unverwechselbaren Geschmackswelt, die von frischen Fischen und Meeresfrüchten, gewürzt mit Koriander, Kurkuma, Kreuzkümmel, Ingwer, Chili, Vanille und Zimt, lebt. Gegrillter Red Snapper, scharfer Oktopus-Salat oder Garnelen in Tamarinden-Sauce gehören zum Standardrepertoire. Frisches Obst wie Mango, Ananas, Maracuja oder Papaya wird entweder pur, mit Chili-Salz oder als süß-scharfer Salat genossen. Dazu passt der lokale Vanille-Rum oder ein Glas frisch gepresster Zuckerrohrsaft. Wer sich für Rum interessiert, ist in der Rhumerie de Chamarel genau richtig, einem idyllischer Ort, an dem man im Rahmen einer interessanten Führung alles über die Rumproduktion und unterschiedlichen Zuckerrohrsorten erfährt. Die abschließende Verkostung beinhaltete zehn Sorten.

Blue Penny Museum beherbergt die kostbarste Briefmarke der Welt - die Blaue Mauritius. © Stelzmüller

Port Louis – Briefmarken, Handel und kolonialer Charme

Sehenswert ist auch die Hauptstadt Port Louis – wirtschaftliches Zentrum und Schmelztiegel der Kulturen zugleich. Ein Muss: Das Blue Penny Museum, das mit historischen Artefakten und der berühmten Blauen Mauritius – der teuersten Briefmarke der Welt – einen faszinierenden Einblick in die koloniale Vergangenheit der Insel gibt.

Ein Museum für die Blaue und Rote Mauritius. © Stelzmüller

Die Stadt ist geprägt von kolonialem Flair, das noch heute in den eleganten französischen Bauten vergangener Jahrhunderte sichtbar wird. Ein geschichtsträchtiger Ort ist die Pferderennbahn Champs de Mars, die bereits im 19. Jahrhundert eröffnet wurde. Den besten Blick darauf und die Stadt hat man von der Citadelle (Fort Adelaide). Direkt an der Hafenfront lädt die belebte Caudan Waterfront mit zahlreichen Boutiquen, Cafés und Restaurants zum Bummeln und Verweilen ein.

Chamarel Wasserfall bei Sonnenuntergang. © Stelzmüller

Wasserfälle, botanische Wunder und Rumverkostung

In Chamarel begegnete man einem faszinierenden Naturphänomen: der siebenfarbigen Erde. Die mineralhaltige Vulkanerde changiert je nach Lichteinfall zwischen Blau, Violett, Rot, Ocker und Orange.

Mauritius Geopark Naturwunder aus Vulkangestein: Siebenfarbige Erde in Chamarel. © Gettyimages

Nicht weit entfernt thront der markante Bergstock Le Morne Brabant über der Küste. Er bot einst Zuflucht den geflohenen Sklaven. Heute ist er UNESCO-Weltkulturerbe – stilles Denkmal für die Freiheit.

Botanischer Garten Pampelmousses Victoria-Regia, die größte Seerose der Welt. © Stelzmüller

Eine Oase tropischer Vielfalt ist der Botanische Garten Pamplemousses – der älteste auf der Südhalbkugel. Zu den Highlights zählen die Talipot Palmen, Riesenschildkröten und der Teich mit den riesigen Seerosen Victoria Regia.

Pont Naturel: Die natürliche Felsbrücke ist begehbar. Nur Mut! © Stelzmüller

Strandträume rund um die Insel von Blue Bay bis Belle Mare

Top-Beaches. Im Westen lockt der goldene Sandstrand Flic-en-Flac mit perfektem Sonnenuntergang. Im Süden bezaubert Blue Bay nahe Mahébourg. Der Meerespark ist ein Paradies für Schnorchler: Korallenriffe, tropische Fische und türkisblaues Wasser bieten eine Unterwasserwelt wie aus dem Bilderbuch. An der Ostküste glänzt der sechs Kilometer lange weiße Sandstrand Belle Mare – der längste der Insel. Hier eröffnet sich ebenfalls eine faszinierende Unterwasserwelt, die beim Schnorcheln entdeckt werden will. Entspannen kann man unter riesigen schattenspendenden Kasuarinen.

Auf einen BlickTipps für Mauritius■ Anreise: Emirates fliegen dreimal täglich ab Dubai nach Mauritius, Direktflug ab Wien mit Austrian Airlines.■ Nächtigen: Gosun Beach Hotel***, Boutique-Hotel direkt am Flic-en-Flac Beach mit Pool und sehr gutem Frühstück. 7N im DZ inkl. Frühstück für 2 Pers. ab 970 Euro.■ Ausflug: Geopark Mauritius mit „7 Coloured Earth“, Chamarel Wasserfall und Nature & Tortoise Park. Eintritt: 250 MUR (ca. 4,70 Euro).