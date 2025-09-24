Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Reiselust
Reiselust
Startseite Aktivurlaub Europa Hotel Tipps Österreich Reisen mit Kindern Reisetipps Welt
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Reiselust
E-Paper Reiselust
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Reiselust
  3. Welt
Seychellen: Insel-Juwele für Ihre Bucketlist
© Getty Images

Trauminseln

Seychellen: Insel-Juwele für Ihre Bucketlist

24.09.25, 15:26
Teilen

Der Inselstaat der Seychellen im Indischen Ozean besteht aus etwa 115 Eilanden, viele davon sind nur Insidern bekannt. Wir kennen die Träume für Ruhesuchende und verraten, wo Sie die einsamsten Strände und die schönste Natur erleben.

Urlaub auf einer einsamen Insel: Der Inselstaat der Seychellen besteht aus etwa 115 Eilanden, die im Indischen Ozean vor der ostafrikanischen Küste liegen. Ein Urlaubsparadies: Wirklich schlechte Wetterbedingungen erlebt man hier selten, da die Seychellen nördlich des Zyklonengürtels liegen. Im Gegensatz zu den gut erschlossenen Hauptinseln Mahé, Praslin und La Digue versprechen viele unbekannte Inseln einen unvergesslichen Urlaub à la Robinson Crusoe. Einige von ihnen sind Privatinseln mit kleinen, exklusiven Resorts, andere beherbergen Sehenswürdigkeiten und abenteuerliche Naturpfade. Wir wissen, was Sie auf den Seychellen unbedingt erleben müssen.

Bestes Hotelresort

Panoramic Pool Villa

Panoramic Pool Villa

© Raffles Seychelles

Dank des tropischen Klimas genießen Gäste im Raffles Seychelles auf der Insel Praslin das ganze Jahr über angenehme Temperaturen und „entschwimmen“ dem kalten Winter im glasklaren Wasser des Indischen Ozeans. Inmitten der tropischen Vegetation auf der Insel befinden sich die 86 Villen des Raffles Seychelles, jede mit Privatpool, der den Blick auf den Sonnenaufgang und das tiefblaue Meer freigibt – und das als einziges Resort auf der Insel. Dank großzügiger Terrassen mit Lounge Area steht einer Yoga-Einheit, einem privaten Barbecue oder auch einer In-Villa Spa-Behandlung nichts im Wege. Außerhalb des Villendomizils wartet die Insel darauf, mit einem stylischen Mini Moke oder bei einer Wanderung, vorbei an zahlreichen Naturspektakeln wie dem Nationalpark „Vallée de Mai“, der Teil des UNESCO Weltnaturerbes ist, erkundet zu werden.

  • Tipp für Hotelgäste: Bei einem kreolischen Kochkurs taucht man im Raffles in einer offenen Küche am Strand in die Gewürze und Aromen der Inselküche ein.

Bestes Naturerlebnis

Wie schon oben erwähnt ist ein Besuch des Vallée de Mai ein Muss für Naturfans. Das grüne Herz von Praslin ist ein Nationalpark, UNESCO Weltkulturerbe und der größte intakte Wald der Seychellen Palme Coco de Mer. Apropos Coco de Mer: Paare, die sich im Raffles Seychelles das Ja-Wort geben, setzen durch das gemeinsame Einpflanzen einer Coco de Mer, der legendären Seychellenpalme, ein Zeichen für die ewige Liebe. Die seltene und streng geschützte Pflanze steht für Fruchtbarkeit, Langlebigkeit und tiefe Verbundenheit und macht den schönsten Tag im Leben auch zu einem Beitrag für den Erhalt eines einzigartigen Ökosystems.

Seychellen: Insel-Juwele für Ihre Bucketlist
© Getty Images

Beste kleine Inseln

Natur pur findet man auch auf der nordwestlich von Mahé gelegenen Silhouette Island. Ganz ohne Straßen, Autos und Landebahnen ist die Insel bequem per Schnellfähre erreichbar. Hier befinden sich puderzuckerfeine Sandstrände und dicht bewachsener Dschungel nebeneinander. Naturliebhaber erklimmen das 780 Meter hohe Gebirge des Nationalparks, entdecken Pflanzen und Vögel und genießen den Ausblick. Der Hauptstrand La Passe bietet ideale Bedingungen zum Schnorcheln, Schwimmen und Entspannen.

Bird Island befindet sich etwa 100 Kilometer nördlich der Hauptinsel Mahé. Von dort geht es mit dem Flugzeug in nur 30 Minuten in das Vogelparadies. Bird Island ist aufgrund der vielen Arten und einer ganzjährigen Population von mindestens 20 verschiedenen Spezies ein Paradies für Ornithologen und Vogelliebhaber. Lohnenswert ist auch ein Tauchgang an der Südwestküste der Insel zu einem großen Korallenriff.

Seychellen: Insel-Juwele für Ihre Bucketlist
© Getty Images

Nordöstlich von Mahé, mitten im Marine National Park, liegt die 220 Hektar große Insel Sainte Anne Island. Das einzigartige vorgelagerte Korallenriff ist ein Paradies für Tauchfans. Die farbenfrohe Unterwasserwelt beeindruckt mit ihren unzähligen Fischarten, Korallen, Seeanemonen und exotischen Algen. Weite Teile dieses Riffs, sind ursprünglich und unzerstört.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden