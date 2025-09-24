Seychellen: Insel-Juwele für Ihre Bucketlist

Der Inselstaat der Seychellen im Indischen Ozean besteht aus etwa 115 Eilanden, viele davon sind nur Insidern bekannt. Wir kennen die Träume für Ruhesuchende und verraten, wo Sie die einsamsten Strände und die schönste Natur erleben.

Urlaub auf einer einsamen Insel: Der Inselstaat der Seychellen besteht aus etwa 115 Eilanden, die im Indischen Ozean vor der ostafrikanischen Küste liegen. Ein Urlaubsparadies: Wirklich schlechte Wetterbedingungen erlebt man hier selten, da die Seychellen nördlich des Zyklonengürtels liegen. Im Gegensatz zu den gut erschlossenen Hauptinseln Mahé, Praslin und La Digue versprechen viele unbekannte Inseln einen unvergesslichen Urlaub à la Robinson Crusoe. Einige von ihnen sind Privatinseln mit kleinen, exklusiven Resorts, andere beherbergen Sehenswürdigkeiten und abenteuerliche Naturpfade. Wir wissen, was Sie auf den Seychellen unbedingt erleben müssen.

Bestes Hotelresort

Panoramic Pool Villa © Raffles Seychelles

Dank des tropischen Klimas genießen Gäste im Raffles Seychelles auf der Insel Praslin das ganze Jahr über angenehme Temperaturen und „entschwimmen“ dem kalten Winter im glasklaren Wasser des Indischen Ozeans. Inmitten der tropischen Vegetation auf der Insel befinden sich die 86 Villen des Raffles Seychelles, jede mit Privatpool, der den Blick auf den Sonnenaufgang und das tiefblaue Meer freigibt – und das als einziges Resort auf der Insel. Dank großzügiger Terrassen mit Lounge Area steht einer Yoga-Einheit, einem privaten Barbecue oder auch einer In-Villa Spa-Behandlung nichts im Wege. Außerhalb des Villendomizils wartet die Insel darauf, mit einem stylischen Mini Moke oder bei einer Wanderung, vorbei an zahlreichen Naturspektakeln wie dem Nationalpark „Vallée de Mai“, der Teil des UNESCO Weltnaturerbes ist, erkundet zu werden.

Tipp für Hotelgäste: Bei einem kreolischen Kochkurs taucht man im Raffles in einer offenen Küche am Strand in die Gewürze und Aromen der Inselküche ein.

Bestes Naturerlebnis

Wie schon oben erwähnt ist ein Besuch des Vallée de Mai ein Muss für Naturfans. Das grüne Herz von Praslin ist ein Nationalpark, UNESCO Weltkulturerbe und der größte intakte Wald der Seychellen Palme Coco de Mer. Apropos Coco de Mer: Paare, die sich im Raffles Seychelles das Ja-Wort geben, setzen durch das gemeinsame Einpflanzen einer Coco de Mer, der legendären Seychellenpalme, ein Zeichen für die ewige Liebe. Die seltene und streng geschützte Pflanze steht für Fruchtbarkeit, Langlebigkeit und tiefe Verbundenheit und macht den schönsten Tag im Leben auch zu einem Beitrag für den Erhalt eines einzigartigen Ökosystems.

© Getty Images

Beste kleine Inseln

Natur pur findet man auch auf der nordwestlich von Mahé gelegenen Silhouette Island. Ganz ohne Straßen, Autos und Landebahnen ist die Insel bequem per Schnellfähre erreichbar. Hier befinden sich puderzuckerfeine Sandstrände und dicht bewachsener Dschungel nebeneinander. Naturliebhaber erklimmen das 780 Meter hohe Gebirge des Nationalparks, entdecken Pflanzen und Vögel und genießen den Ausblick. Der Hauptstrand La Passe bietet ideale Bedingungen zum Schnorcheln, Schwimmen und Entspannen.

Bird Island befindet sich etwa 100 Kilometer nördlich der Hauptinsel Mahé. Von dort geht es mit dem Flugzeug in nur 30 Minuten in das Vogelparadies. Bird Island ist aufgrund der vielen Arten und einer ganzjährigen Population von mindestens 20 verschiedenen Spezies ein Paradies für Ornithologen und Vogelliebhaber. Lohnenswert ist auch ein Tauchgang an der Südwestküste der Insel zu einem großen Korallenriff.

© Getty Images

Nordöstlich von Mahé, mitten im Marine National Park, liegt die 220 Hektar große Insel Sainte Anne Island. Das einzigartige vorgelagerte Korallenriff ist ein Paradies für Tauchfans. Die farbenfrohe Unterwasserwelt beeindruckt mit ihren unzähligen Fischarten, Korallen, Seeanemonen und exotischen Algen. Weite Teile dieses Riffs, sind ursprünglich und unzerstört.