Fast die Hälfte in Österreich! Die 100 besten Wellness-Hotels Europas im Ranking

Der renommierte wellness-hotel.info Award kürt die Top 100 Wellnesshotels Europas – mit einem Südtiroler Familienbetrieb an der Spitze und überraschenden Aufsteigern in den Top 10. Besonders erfreulich: Fast die Hälfte der Hotels befindet sich in Österreich!

Europas Spa-Landschaft hat wieder ihre Champions gekürt! Zum fünften Mal hat wellness-hotel.info die besten Wellnesshotels des Kontinents unter die Lupe genommen. Mehr als 1.600 Hotels wurden bewertet, von versteckten Hideaways in den Alpen bis zu luxuriösen Oasen an der italienischen Riviera.

Aber was macht eigentlich ein Wellnesshotel zum Spitzenreiter? Es sind nicht nur großzügige Spa-Bereiche oder Designer-Lounges, die den Unterschied machen. Entscheidend sind Ausstattung, Service und vor allem die Erfahrungen der Gäste, die sich auf diversen Plattformen niederschlagen. „Das beste Wellnesshotel ist für jeden Gast etwas anderes“, betonen die Veranstalter. Der Award geht also nicht automatisch an die größten Häuser, sondern an jene, die mit Charme, Komfort und Kundenzufriedenheit gleichermaßen überzeugen.

Auch die geografische Verteilung der Gewinner ist spannend: Unter den Top 100 dominieren Österreich mit 46 und Italien mit 41 Häusern. Deutschland bringt es auf 12 Auszeichnungen, während die Schweiz mit einem Hotel vertreten ist. Auffällig: Südtirol stellt allein fünf der Top-10-Gewinner.

© Getty Images

Das beste Wellnesshotel Europas ist...

Der neue Champion, das „Spa & Relax Hotel Erika" in Dorf Tirol (Südtirol), begeistert mit einem 2.000 m² großen Wellnessbereich, zwölf Saunen und einem neuen 25-Meter-Sportbecken. Seit seiner Gründung als kleine Pension 1960 hat sich das Haus der Familie Nestl über drei Generationen zur führenden Wellnessadresse entwickelt. Besonders die herzliche Gastgeberfamilie und die persönliche Atmosphäre werden von Gästen – viele davon Stammgäste über mehrere Generationen – immer wieder hervorgehoben.

Familiengeführte Häuser dominieren die Spitze

Auf Platz zwei folgt „Das Alpenschlössel" in St. Martin im Passeiertal (Südtirol) – ein exklusives Resort am Waldrand mit modernen Suiten, natureSPA und Yoga-Steg am Naturteich. Das „Alpenresort Schwarz" am Mieminger Plateau in Tirol komplettiert als bestes österreichisches Wellnesshotel das Podium. Die Familie Pirktl hat hier erst 2024 das neue „Bliss House" mit moderner Rezeption, Fitnessclub und spektakulärer Kletterwand eröffnet. Deutschlands Spitzenreiter, das „Wellness- & Sporthotel Jagdhof" im Bayerischen Wald, sichert sich mit der größten Wellness- und Wasserwelt Bayerns auf 6.500 m² den vierten Platz im Ranking.

Die Top-10 Wellnesshotels im Überblick

Spa & Relax Hotel Erika - Italien, Trentino-Südtirol, Dorf Tirol Hotel | Chalet Das Alpenschlössel - Italien, Trentino-Südtirol, St. Martin in Passeier bei Meran Alpenresort Schwarz - Österreich, Tirol, Mieming 5* Wellness- & Sporthotel Jagdhof - Deutschland, Bayern, Röhrnbach Lake Spa Hotel SEELEITEN - Italien, Trentino-Südtirol, Kaltern FAYN garden retreat hotel - Italien, Trentino-Südtirol, Algund - Meran Hotel Giardino Marling - Italien, Trentino-Südtirol, Marling Feldhof DolceVita Resort - Italien, Trentino-Südtirol, Naturns bei Meran HELD - Hotel & SPA****s - Österreich, Tirol, Fügen Weinegg Wellviva Resort - Italien, Trentino-Südtirol, Eppan

Ob mediterraner Garten mit Infinity-Pool, exklusive Adults-only-Bereiche oder familienfreundliche Wasserrutschen – die Vielfalt der prämierten Häuser zeigt: Für jeden Wellness-Geschmack gibt es das passende Refugium. Wer sein persönliches Traumhotel finden möchte, findet die gesamte Gewinnerliste auf wellness-hotel.info.