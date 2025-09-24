Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Reiselust
Reiselust
Startseite Aktivurlaub Europa Hotel Tipps Österreich Reisen mit Kindern Reisetipps Welt
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Reiselust
E-Paper Reiselust
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Reiselust
  3. Hotel-Tipps
Fast die Hälfte in Österreich! Die 100 besten Wellness-Hotels Europas im Ranking
© Getty Images

Wellness-Hotspots

Fast die Hälfte in Österreich! Die 100 besten Wellness-Hotels Europas im Ranking

24.09.25, 14:21
Teilen

Der renommierte wellness-hotel.info Award kürt die Top 100 Wellnesshotels Europas – mit einem Südtiroler Familienbetrieb an der Spitze und überraschenden Aufsteigern in den Top 10. Besonders erfreulich: Fast die Hälfte der Hotels befindet sich in Österreich!

Europas Spa-Landschaft hat wieder ihre Champions gekürt! Zum fünften Mal hat wellness-hotel.info die besten Wellnesshotels des Kontinents unter die Lupe genommen. Mehr als 1.600 Hotels wurden bewertet, von versteckten Hideaways in den Alpen bis zu luxuriösen Oasen an der italienischen Riviera.

Aber was macht eigentlich ein Wellnesshotel zum Spitzenreiter? Es sind nicht nur großzügige Spa-Bereiche oder Designer-Lounges, die den Unterschied machen. Entscheidend sind Ausstattung, Service und vor allem die Erfahrungen der Gäste, die sich auf diversen Plattformen niederschlagen. „Das beste Wellnesshotel ist für jeden Gast etwas anderes“, betonen die Veranstalter. Der Award geht also nicht automatisch an die größten Häuser, sondern an jene, die mit Charme, Komfort und Kundenzufriedenheit gleichermaßen überzeugen.

Auch die geografische Verteilung der Gewinner ist spannend: Unter den Top 100 dominieren Österreich mit 46 und Italien mit 41 Häusern. Deutschland bringt es auf 12 Auszeichnungen, während die Schweiz mit einem Hotel vertreten ist. Auffällig: Südtirol stellt allein fünf der Top-10-Gewinner.

Fast die Hälfte in Österreich! Die 100 besten Wellness-Hotels Europas im Ranking
© Getty Images

Lesen Sie auch

Das beste Wellnesshotel Europas ist...

Der neue Champion, das „Spa & Relax Hotel Erika" in Dorf Tirol (Südtirol), begeistert mit einem 2.000 m² großen Wellnessbereich, zwölf Saunen und einem neuen 25-Meter-Sportbecken. Seit seiner Gründung als kleine Pension 1960 hat sich das Haus der Familie Nestl über drei Generationen zur führenden Wellnessadresse entwickelt. Besonders die herzliche Gastgeberfamilie und die persönliche Atmosphäre werden von Gästen – viele davon Stammgäste über mehrere Generationen – immer wieder hervorgehoben. 

Familiengeführte Häuser dominieren die Spitze

Auf Platz zwei folgt „Das Alpenschlössel" in St. Martin im Passeiertal (Südtirol) – ein exklusives Resort am Waldrand mit modernen Suiten, natureSPA und Yoga-Steg am Naturteich. Das „Alpenresort Schwarz" am Mieminger Plateau in Tirol komplettiert als bestes österreichisches Wellnesshotel das Podium. Die Familie Pirktl hat hier erst 2024 das neue „Bliss House" mit moderner Rezeption, Fitnessclub und spektakulärer Kletterwand eröffnet. Deutschlands Spitzenreiter, das „Wellness- & Sporthotel Jagdhof" im Bayerischen Wald, sichert sich mit der größten Wellness- und Wasserwelt Bayerns auf 6.500 m² den vierten Platz im Ranking.

Die Top-10 Wellnesshotels im Überblick

  1. Spa & Relax Hotel Erika - Italien, Trentino-Südtirol, Dorf Tirol
  2. Hotel | Chalet Das Alpenschlössel - Italien, Trentino-Südtirol, St. Martin in Passeier bei Meran
  3. Alpenresort Schwarz - Österreich, Tirol, Mieming
  4. 5* Wellness- & Sporthotel Jagdhof - Deutschland, Bayern, Röhrnbach
  5. Lake Spa Hotel SEELEITEN - Italien, Trentino-Südtirol, Kaltern
  6. FAYN garden retreat hotel - Italien, Trentino-Südtirol, Algund - Meran
  7. Hotel Giardino Marling - Italien, Trentino-Südtirol, Marling
  8. Feldhof DolceVita Resort - Italien, Trentino-Südtirol, Naturns bei Meran
  9. HELD - Hotel & SPA****s - Österreich, Tirol, Fügen
  10. Weinegg Wellviva Resort - Italien, Trentino-Südtirol, Eppan 

Ob mediterraner Garten mit Infinity-Pool, exklusive Adults-only-Bereiche oder familienfreundliche Wasserrutschen – die Vielfalt der prämierten Häuser zeigt: Für jeden Wellness-Geschmack gibt es das passende Refugium. Wer sein persönliches Traumhotel finden möchte, findet die gesamte Gewinnerliste auf wellness-hotel.info.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden