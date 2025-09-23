Warum Sie unbedingt im Oktober in den Urlaub fahren sollten

Oktober-Urlaub? Unbedingt! Weniger Touristen, mildes Wetter, bessere Preise und leere Strände – perfekt für entspannte Auszeiten, Städtetrips oder Wanderungen. Packen Sie die Koffer und genießen Sie den Herbsturlaub, bevor alle wieder in den Skiurlaub stürmen!

Der Sommer ist vorbei, die ersten Kürbisse stehen vor der Tür – und Sie überlegen, ob Sie nicht doch noch eine kleine Auszeit gebrauchen könnten? Spoiler: Ja, unbedingt! Der Oktober ist ein absolut unterschätzter Monat für den Urlaub. Warum? Wir verraten es Ihnen.

1. Traumhaftes Wetter ohne Sommerhitze

Im Oktober haben die meisten Reiseziele angenehme Temperaturen. Die Sommerhitze ist vorbei, aber der Winter noch nicht voll da. Perfekt also für Strandspaziergänge, Sightseeing oder einen Stadtbummel ohne Schweißausbruch. Ob Mittelmeer oder Kanaren – Sie erwischen meist noch Sonnenschein, aber ohne Touristenmassen.

© Getty Images

2. Weniger Touristen – mehr Ruhe

Wer im Oktober reist, genießt die Vorteile der Nebensaison: Weniger Gedränge, weniger Lärm und mehr Platz auf den Fotos. Kein Gedränge vor Museen, Cafés oder am Strand. Sie können entspannen, genießen und endlich wieder durchatmen – ganz ohne Selfie-Sticks im Gesicht.

© Getty Images

3. Bessere Preise & freie Unterkünfte

Flüge, Hotels und Ferienwohnungen sind im Oktober deutlich günstiger als im Hochsommer. Wer früh bucht oder spontan ist, kann echte Schnäppchen ergattern. Luxus-Resorts oder top gelegene Apartments sind plötzlich erschwinglich – und das alles ohne die langen Warteschlangen, die Sie aus den Sommermonaten kennen.

4. Perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten

Wandern, Radfahren, Golf, Städtetrips – im Oktober macht alles doppelt Spaß. Das Wetter ist mild, die Natur zeigt sich in ihren schönsten Herbstfarben, und Sie müssen weder schwitzen noch frieren. Bonus: Viele Nationalparks, Wanderwege und Fahrradstrecken sind deutlich leerer als im Hochsommer.

© Getty Images

5. Kulinarische Highlights

Oktober bedeutet Erntezeit – überall gibt’s lokale Spezialitäten, frisches Obst und Gemüse sowie saisonale Leckereien. Kürbis, Äpfel, Trauben – und je nach Reiseziel frische Meeresfrüchte oder Weinverkostungen. Urlaub im Oktober ist also auch ein kulinarisches Fest für alle Sinne.

© Getty Images

6. Flexibilität & Spontanität

Da weniger los ist, können Sie flexibler planen. Lust auf einen Tagesausflug? Kein Problem. Ein Upgrade im Hotel? Oft spontan möglich. Sie haben den Luxus, nicht alles monatelang im Voraus organisieren zu müssen, sondern können spontan genießen.

7. Der Instagramable-Faktor

Herbstfarben, goldene Sonnenuntergänge und leere Strände – die perfekte Kulisse für beeindruckende Fotos. Anders als im Hochsommer bekommen Sie keine Menschenmassen ins Bild. Ihre Social-Media-Follower werden neidisch sein, und Sie können sich selbst an traumhaften Erinnerungen erfreuen.

© Getty Images

Kurz gesagt: Oktober = Urlaubsmagie. Weniger Stress, mildes Wetter, tolle Preise, kulinarische Highlights und fantastische Fotomotive. Wer also noch nach einer Auszeit sucht, sollte nicht länger warten. Packen Sie die Koffer, buchen Sie spontan und genießen Sie den perfekten Herbsturlaub.