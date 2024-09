× Die schönsten Austro-Hideaways mit dem gewissen Etwas

Perfekte Rückzugsorte für alle, die Ruhe und Entspannung suchen. Und darüber hinaus maximalen Luxus bevorzugen. Wir sind in Österreich fündig geworden. Und präsentieren traumhafte Hideaways von der Steiermark bis Salzburg.

Sie sind auf der Suche nach einem einmaligen, traumhaften Rückzugsort in Österreich? Am besten in den Bergen in besonderer Lage? Und eventuell an einem See oder in einem schönen Wandergebiet? Ach ja und dieser Rückzugsort soll dazu wirklich noch exklusiv sein? Alleinlage wäre auch nicht schlecht? Okay, dann wären wir für Sie fündig geworden. Denn nachstehend finden Sie Hideaways, die wirklich alles außer gewöhnlich sind. Und ja – auch Instagram-tauglich.

Rosewood Schloss Fuschl

Am Ufer des Fuschlsees liegt das neue Rosewood Schloss Fuschl, in dem der Glanz vergangener Jahrhunderte spürbar ist. Einst für österreichische Erzbischöfe und hochrangige Adelige erbaut, bereichert das Hotel das Portfolio von Rosewood Hotels & Resorts. Ab 1. Juli 2024 eröffnete das renommierte Haus offiziell seine Tore.

Ursprünglich im Jahr 1461 als prächtiges Jagdschloss und Sommerresidenz für den Erzbischof von Salzburg errichtet, hat sich das berühmte Anwesen zu einem erstklassigen Luxusresort entwickelt, das für seine Eleganz und Ruhe am Ufer des Fuschlsees bekannt ist. Es lädt Gäste ein, in den historischen Charme eines Schlosses einzutauchen, das Jahrhunderte überdauert hat.

Durch die umfassende Renovierung zeigt sich das Schloss Fuschl in neuem Glanz und überzeugt mit 98 eleganten Gästezimmern, darunter 42 Suiten und sechs Chalets, sowie fünf Restaurants mit verschiedenen kulinarischen Konzepten. Ein erstklassiges Wellness-Angebot bietet das Asaya Spa mit Innen- und Außenpool, sowie acht Anwendungsräumen und einem hochmodernen Fitnessraum.

FourElements

Vier Traumhäuser, Haus Eisvogel, Haus Wasser, Haus Feuer und Haus Luft verschmelzen im steirischen Gesäuse im Palfau magisch mit der Landschaft: die FourElements Living by Berger sind ein einzigartiges Adults-only-Refugium.

© FourElements ×

So thronen über der Salza-Schlucht majestätisch die Häuser „Luft“ und „Wasser“. Im Haus „Wasser“ funkeln Blau-Nuancen, passend zur sprudelnden Salza. Interieur-Details in warmen Rot-Tönen spiegeln das Haus „Feuer“ wider. Die Häuser mit eigenen Wellness-Bereichen sind die perfekten Refugien für Ruhesuchende. Und auch Aktive kommen in den mächtigen Gesäuse-Bergen auf ihre Kosten. Sind doch die Four Elements großartige Ausgangspunkte für Aktivitäten wie Mountainbiking, Klettern, Paragleiten, Wandern, Reiten, Bergsteigen, Schwimmen, Langlaufen, Eisstockschießen, Bogenschießen, Skifahren, Canyoning und vieles mehr.

DAS SEEHÄUSER

© Das Seehäuser ×

Klein aber oho – das sind die Tiny Houses des DAS SEEHÄUSER am Salzburger Mattsee. Bereits ab 101 Euro pro Person und Nacht resdiert man hier im eigenen kleinen Haus mit Panoramafenster, Küche, gemütlichem Wohnraum, Holzterrasse mit Sonnensegel und Bad mit Regendusche. Und das Beste: 2.000 m2 Strandbad am See mit Steg grenzen direkt an das TinyHouse-Resort.

apollo AchtQuartier

Klein und fein – das beschreibt auch das Hotel am Mondsee. Direkt am Ufer des Sees befindet sich der Hotspot voll Genuss, Lifestyle und Erholung. In acht exklusiven Zimmern genießt man einen unvergleichlichen Blick auf den Mondsee und die majestätischen Berge der Region. Hier entspannt man im Infinity-Pool oder genießt die Wärme der See-Sauna. Oder aber auch am privaten Badeplatz die erfrischende Brise des Mondsees...

Baumhaus Gassner

© Baumhaus Gassner ×

Inmitten herrlicher Natur findet sich auch das Hotel Gassner in Neukirchen am Großvenediger. Das familiengeführte Wellness-und Wanderparadies bietet ein herzliches Ambiente für NaturgenießerInnen. Mit dem Crystal-Spa mit Hallenbad, Natur-Outdoorpool und acht Saunas, Infrarot-und Ruheräumen verspricht das Hotel am Waldrand Entspannung vom Feinsten mit direktem Blick auf die Berge. Besondere Attraktion: Die „Baumhaus.Lodge“ für 2 Erwachsene und 2-3 Kinder. 147 m2 inmitten der Baumkronen bescheren ein heimeliges Versteck mit Abenteuercharakter.