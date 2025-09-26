Design, Architektur & VIPs: Glamouröse Preisverleihung im MAK

Ein Abend voller Glamour und Kreativität: Im Wiener MAK wurden die Falstaff LIVING Design & Architecture Awards gefeiert – heuer erstmals in gleich zehn Kategorien und mit stark internationalem Fokus.
Das Wiener MAK wurde Mittwochabend zum Treffpunkt der internationalen Designwelt: Bei den erstmals in gleich zehn Kategorien vergebenen Falstaff LIVING Design & Architecture Awards kamen Größen aus Architektur, Design, Kunst und Gesellschaft zusammen, um die Vielfalt und Innovationskraft der Branche zu würdigen.
Wolfgang und Angelika Rosam.
Eingeladen hatte Falstaff LIVING-Herausgeberin Angelika Rosam, die gemeinsam mit der Vienna Design Week zu Cocktailempfang und Gala-Dinner bat. Durch den Abend führte ORF-Moderatorin Teresa Vogl, die das hochkarätige Publikum mit Charme durch die Programmpunkte geleitete.
Marcel Wanders wurde ausgezeichnet.
Ein besonderer Moment war die Ehrung von Marcel Wanders, einem der bekanntesten Designer weltweit. Der Niederländer nahm den Preis für sein Lebenswerk persönlich entgegen – eine Auszeichnung, die seine jahrzehntelange kreative Kraft und seinen Einfluss auf die Designszene würdigt.
Toni Mörwald und seine Gattin Eva
Party mit Promi-Gästen
Im Anschluss an die Preisverleihung klang der Abend bei Dessertbuffet, Bar und DJ-Set entspannt aus – und bot Gelegenheit für Austausch und Networking.
Ingrid Flick und Agnes Husslein-Arco
Unter den Gästen fanden sich zahlreiche prominente Persönlichkeiten: Agnes Husslein-Arco, Kunsthistorikerin und Museumsdirektorin, Unternehmerin Ingrid Flick, Künstlerinnen wie Anouk Lamm Anouk und Michaela Schwarz-Weismann, Modedesigner Petar Petrov, Spitzenkoch Toni Mörwald, Moderatorin Eva Pölzl mit Partner Alfred Reinprechter, Designerin Anelia Peschev sowie viele weitere Vertreter aus Kunst, Kultur und Wirtschaft.