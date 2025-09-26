Alles zu oe24VIP
Angelika Rosam und Teresa Vogl
© Andreas Tischler

LIVING-Award

Design, Architektur & VIPs: Glamouröse Preisverleihung im MAK

26.09.25, 04:00
Ein Abend voller Glamour und Kreativität: Im Wiener MAK wurden die Falstaff LIVING Design & Architecture Awards gefeiert – heuer erstmals in gleich zehn Kategorien und mit stark internationalem Fokus. 

Das Wiener MAK wurde Mittwochabend zum Treffpunkt der internationalen Designwelt: Bei den erstmals in gleich zehn Kategorien vergebenen Falstaff LIVING Design & Architecture Awards kamen Größen aus Architektur, Design, Kunst und Gesellschaft zusammen, um die Vielfalt und Innovationskraft der Branche zu würdigen.

Wolfgang und Angelika Rosam.

Wolfgang und Angelika Rosam.

© Andreas Tischler

Mehr lesen: 

Eingeladen hatte Falstaff LIVING-Herausgeberin Angelika Rosam, die gemeinsam mit der Vienna Design Week zu Cocktailempfang und Gala-Dinner bat. Durch den Abend führte ORF-Moderatorin Teresa Vogl, die das hochkarätige Publikum mit Charme durch die Programmpunkte geleitete.

Marcel Wanders wurde ausgezeichnet.

Marcel Wanders wurde ausgezeichnet.

© Andreas Tischler

Ein besonderer Moment war die Ehrung von Marcel Wanders, einem der bekanntesten Designer weltweit. Der Niederländer nahm den Preis für sein Lebenswerk persönlich entgegen – eine Auszeichnung, die seine jahrzehntelange kreative Kraft und seinen Einfluss auf die Designszene würdigt.

Toni Mörwald und seine Gattin Eva

Toni Mörwald und seine Gattin Eva

© Andreas Tischler

Party mit Promi-Gästen

Im Anschluss an die Preisverleihung klang der Abend bei Dessertbuffet, Bar und DJ-Set entspannt aus – und bot Gelegenheit für Austausch und Networking.

Ingrid Flick und Agnes Husslein-Arco

Ingrid Flick und Agnes Husslein-Arco

© Andreas Tischler

Unter den Gästen fanden sich zahlreiche prominente Persönlichkeiten: Agnes Husslein-Arco, Kunsthistorikerin und Museumsdirektorin, Unternehmerin Ingrid Flick, Künstlerinnen wie Anouk Lamm Anouk und Michaela Schwarz-Weismann, Modedesigner Petar Petrov, Spitzenkoch Toni Mörwald, Moderatorin Eva Pölzl mit Partner Alfred Reinprechter, Designerin Anelia Peschev sowie viele weitere Vertreter aus Kunst, Kultur und Wirtschaft.

