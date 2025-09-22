Oscarreifes Charity-Dinner mit Starkoch Wolfgang Puck und in Wien

Das Steirereck im Stadtpark wurde zum Ort der Solidarität und des Genusses. Gemeinsam mit seinem Sohn Byron kochte Wolfgang Puck die Gäste ein.

Ein Abend voller Genuss und gelebter Solidarität: Oscar-Koch Wolfgang Puck und sein Sohn Byron haben gemeinsam im Steirereck im Stadtpark zum exklusiven CEO Charity Dinner geladen.

Byron und Wolfgang Puck kochten die Gäste ein. © Andreas Tischler

Unter dem Motto „Kulinarik für den guten Zweck“ versammelten sich bekannte CEOs und führende Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, um gemeinsam Spenden für das Neunerhaus Wien zu sammeln – eine Organisation, die obdachlosen und sozial benachteiligten Menschen ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht.

Heinz und Birgit Reitbauer. © Andreas Tischler

Den Auftakt machte um 18:30 Uhr ein Aperitif, gefolgt von einem mehrgängigen Gala-Menü, das die kulinarische Handschrift der Gastgeber mit den Kreationen des Steirereck-Teams vereinte.

Günter Ofner mit seiner Gattin. © Andreas Tischler

Hochkarätige Gäste

Zu den Gästen zählten unter anderem Ingrid Flick, Heinz und Birgit Reitbauer, Flughafen-Vorstand Günter Ofner, Staatsopern-Chef Bogdan Roscic, Verleger Wolfgang Rosam und seine Gattin Angelika, sowie zahlreiche weitere Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Gesellschaft.

Wolfgang und Angelika Rosam © Andreas Tischler

Das Charity Dinner verband hochkarätige Kulinarik mit gesellschaftlichem Engagement und setzte ein starkes Zeichen für Solidarität in Wien.