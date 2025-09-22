Nina Proll feiert Adriana Zartls 50er - bis 4 Uhr in der Früh

Am 14. September wurde Kabarettistin Adriana Zartl 50. Gefeiert wurde allerdings erst jetzt. Mit Nina Proll und ein paar weiteren Freunden genoss sie eine intime Party.

Kaum zu glauben, dass Adriana Zartl bereits 50 Jahre alt ist. Ihren Geburtstag am 14. September feierte die junggebliebene Kabarettistin in Stille, doch ein paar Tage später ließ sie es gemeinsam mit Schauspielerin Nina Proll und vielen Freunden krachen.

Zu diesem Anlass gratulierten auch einige weitere prominente Weggefährten wie Drew Sarich, Gregor Seberg, Christoph Fälbl und Nadja Maleh. "Beste Geburtstagsparty ever", schrieb die Jubilarin, die sich in ein heißes Dessous-Kleid hüllte.

Party bis 4 Uhr in der Früh

Bis vier Uhr in der Früh sei die Party gegangen - also bewies Zartl, dass sie mit 50 kein bisschen leiser geworden ist. Rein optisch würde man ihr den Runden sowieso nicht abkaufen.

Wir gratulieren herzlichst!