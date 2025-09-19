Zum 80er: Mendt-Festspiele im ORF

Am 29. September feiert die Austropop-Legende Marianne Mendt ("Wie a Glock'n...) ihren 80er. Der ORF gratuliert mit Film, Doku, Talk und TV-Abend

Der ORF würdigt Marianne Mendt zum 80. Geburtstag mit einem umfangreichen Programm auf ORF 2 und ORF III (sowie ORF.on). Im Radio ist die Jubilarin auf Ö1 im Rahmen einer "Jazznacht" zu hören. Los geht es bereits am Samstag, da ist die Künstlerin in der "Starnacht - Best of Austropop" (22.45 Uhr, ORF 2) vertreten.

Peter Schneeberger begleitet die Sängerin und Schauspielerin am 24. September an ihre "Orte der Kindheit" (21.20 Uhr, ORF 2). Die Doku steht auch im Rahmen der ORF-"matinee" am 28. September (ORF 2, 9.50 Uhr) auf dem Programm. Am 25. September nimmt die Austropoplegende Platz im Nighttalk "Stöckl" (23.05 Uhr, ORF 2). Und ebenfalls am 25. September spielt Mendt im Fernsehfilm "Jetzt erst Recht!" (0.00 Uhr, ORF 2).

Mendt-Abend auf ORF III

ORF III feiert den runden Geburtstag u.a. mit einem dreiteiligen TV-Abend am 28. September. Ab 21.50 Uhr sind Höhepunkte des 2002 aufgezeichneten Konzertes "Marianne Mendt - Momendts" zu sehen, bei dem der Publikumsliebling im Wiener Ronacher mit einer Big Band, einem Orchester, einer Rockformation und einem Chor auftrat. Anschließend blickt Mendt in der zu ihrem 75. Geburtstag entstandenen Ausgabe der Sendereihe "Aus dem Archiv" (23.10 Uhr) auf ihr Leben zurück. Über ihren Werdegang und ihre Verbundenheit zum Jazz spricht sie in einer 2016 produzierten Sendung von "Denk mit Kultur" (0.15 Uhr). Bereits am 26. September tut das die Jubilarin um 19.40 Uhr auf ORF III auch in "Kultur Heute".

Im Rahmen der "Ö1 Jazznacht" am 4. Oktober (ab 23.03 Uhr) plaudert Mendt über ihr neues, mit 60-köpfigem Orchester aufgenommenes Album "I Wish You Love", ihre Hingabe zu Balladen und warum sich der Jazz mit dem Dialekt so gut versteht.