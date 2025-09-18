Wolfgang Ambros wird jetzt zum Klimaschutzhelden

Wolfgang Ambros macht mit ecoHubX berufliche Fahrten klimaneutral – 25.000 Kilometer, die nun das Projekt „Water is Life“ unterstützen und damit 80.000 Menschen in Madagaskar Zugang zu sauberem Wasser ermöglichen.

„A Mensch möcht i bleib’n. Dazu gehört, auf unsere Welt zu schauen!“ Austropop-Kaiser Wolfgang Ambros wird zum Klimaschutzhelden und gleicht ab sofort die CO₂-Emissionen seiner jährlich rund 25.000 beruflich gefahrenen Kilometer für seine gefeierten Konzerte aus aus! Dafür geht er eine Partnerschaft mit dem österreichischen Green-Tech-Unternehmen „ecoHubX Green Solutions GmbH“ ein. „Wenn ich schon so viel unterwegs bin, will ich meine Fahrten klimaneutral machen. Die Lösung von ecoHubX hat mich überzeugt, weil der Ausgleich damit transparent und verifizierbar dokumentiert ist,“ so Klimaheld Ambros.

© zeidler

© ecoHubX Green Solutions GmbH

ecoHubX Green-Tech-Unternehmen sorgt mit seinem Blockchain-basierten Marktplatz für Nachvollziehbarkeit und Transparenz bei der CO₂-Kompensation. Geschäftsführer Senator KommR Manfred Rieger ist von Ambros Vorbildwirkung begeistert. „Das Engagement von Wolfgang Ambros zeigt, dass glaubwürdige CO₂-Kompensation in Österreich für Unternehmen jeder Größe praktikabel ist – vom KMU bis zum Konzern“.

© zeidler

Als unterstütztes Projekt hat Ambros das „Water is Life“ in Madagaskar gewählt. Das im Gold Standard-Register verzeichnete Projekt liefert messbare Beiträge zu den UN Sustainable Development Goals (SDGs) und spart jährlich über 50.000 Tonnen CO₂. Gleichzeitig ermöglicht es über 80.000 Menschen Zugang zu sauberem Wasser, was die Krankheits- und Sterblichkeitsrate nachweislich senkt und Bildungschancen für Kinder schafft.