Joesi Prokopetz
© Gary Milano

Buch-Hammer

Prokopetz macht nächsten Ambros-Hit zum Krimi

Von
08.09.25, 11:34 | Aktualisiert: 08.09.25, 12:44
Nach "Hofer" macht Joesi Prokopetz jetzt den nächsten Klassiker von Wolfgang Ambros zum Krimi. Am 20. September kommt der Rotlicht-Roman „Die Blume aus dem Gemeindebau" 

„Die Geschichte vom „Hofa“ ist auserzählt. Ob es irgendwann einmal einen Roman gibt der „Es lebe der Zentriedhof“ heißt oder die Liebesgeschichte „Du bist wia de Wintasun“ lasse ich offen.“ Bereits im Herbst 2023 stellte Joesi Prokopetz im großen oe24.TV-Interview eine Fortsetzung seines „Ambros- Roman“ „Hofer“ in Aussicht. Jetzt ist es soweit! Am 20. September kommt „Die Blume aus dem Gemeindebau". „Ich habe versucht, der ganz besonderen Stimmung des Songs einen größeren Rahmen zu geben und ein Stück der Welt zu zeigen, in der er entstanden ist“, erklärt Prokopetz sein 208 Seiten starkes Werk, bei der er das Songthema in einen 70er-Jahre-Krimi, mit Schauplätzen vom Gemeindebau bis zum damaligen Wiener Rotlichtmilieu verwandelt.

Prokopetz macht nächsten Ambros-Hit zum Krimi
© zeidler

Prokopetz macht nächsten Ambros-Hit zum Krimi
© edition-a

In dem wendungsreichen Krimi mit Wiener Flair steht wieder eine dramatische Liebesgeschichte im Mittelpunkt: Rücksichtslos bringt »Mama Lisi« Mädchen auf den Strich. Bis sich ihr Sohn Robert in eine davon, die schöne Juliane, verliebt. Als Leichen auftauchen, bedeckt mit Chrysanthemen, geht es für die Liebenden um Leben und Tod. „Wir sind Passagiere auf einer Arche Noah des Wienerischen. Wir treffen Peitscherlbuben aus dem Milieu, hopadatschige Mäderln, und Tante Lintschi, die zum Nachtmahl Erdäpfeln mit Dillsoße kredenzt“, beschreibt Moderatorin Martina Rupp den neuen Kult-Krimi.

