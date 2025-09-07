Alles zu oe24VIP
Paul Pizzera und Otto Jaus
© Getty Images

Großer Jubel

Pizzera & Jaus stürmen mit „Zweifelturm“ auf Anhieb in die Ö3-Charts

07.09.25, 12:21
Pizzera und Jaus verbuchen den nächsten großen Charterfolg und bedanken sich auf den sozialen Medien bei ihren treuen Fans und Hörern. 

Großer Jubel bei Paul Pizzera und Otto Jaus: Ihre neue Single „Zweifelturm“ ist direkt nach der Veröffentlichung in die Ö3 Austria Top 40 eingestiegen – und das gleich auf Platz drei. Für das Duo ein klarer Beweis, dass handgemachte Musik mit Haltung auch im schnelllebigen Popgeschäft noch ihren Platz hat.

„Die Freude, welche ich gerade empfinde, ist nicht in Worte zu fassen. Danke Danke Danke Danke“, schrieb Otto Jaus auf Facebook. Er betonte zudem: „Auf dass wir uns nicht von Zweifel, sondern der Hoffnung regieren lassen.“

 

Große Freude auf Facebook

Auch Paul Pizzera zeigte sich überwältigt vom Erfolg: „Von 0 auf die 3!!! Danke, DANKE, D A N K E! Dass ein Lied mit Inhalt und Haltung in dieser 2-Minuten-inhaltsleerer-Schwachsinn-Track-Zeit gehört wird, macht mich so so so so so glücklich.“ Er sei dankbar, dass „handgemachte Musik noch Platz hat“ und richtete sich direkt an die Fans: „Auf dass eure Hoffnung und euer Selbstvertrauen stets größer sind als euer Scheitern und eure Zweifel! Wir schaffen das, versprochen!“

„Zweifelturm“ ist damit der nächste große Erfolg in der Karriere von Pizzera & Jaus, die seit Jahren mit österreichischem Dialekt-Pop und gesellschaftskritischen Texten ihr Publikum begeistern.

