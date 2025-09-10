Zu wenig Fans! Hitband muss Konzert absagen!

Das für 11. Oktober geplante Konzert von Alle Achtung in Klagenfurt fällt aus. Die Austropop-Hitband hat zu wenig Karten verkauft und bleibt auch mit der Absage erfrischend ehrlich

In den Charts und im Radio sind sie dank Hits wie „Marie“, „Sono il Destino“ oder „Bowie“ absolute Fixstarter, doch jetzt gibt’s für Alle Achtung in puncto Konzerte eine feste Watschn. Das für 11. Oktober im VZK von Klagenfurt geplante Konzert muss mangels Ticketverkauf abgesagt werden. „Wir müssen ehrlich sein: Wir lieben euch, wir lieben Kärnten, wir lieben Klagenfurt – aber anscheinend beruht die Liebe nicht ganz auf Gegenseitigkeit,“ gibt man die Absage in einem offiziellen Band-Statement aiuf der Instagram-Seite des Veranstalters Semtainment bekannt.

„Für unser Konzert im VZ Klagenfurt haben wir uns schon auf eine Riesenparty gefreut. Leider schaut’s mit den verkauften Karten eher so aus, als würden wir einen Familiengeburtstag bei Tante Hermi feiern. (Nix gegen Tante Hermi – aber dafür ist das VZ dann doch ein bisserl groß“

Anders als viele auch internationale Branchenkollegen, die ihr Ticket-Desaster oft mit fadenscheinigen Absagen konfrontieren, bleibe Alle Achtung auch in der schweren Stunde erfrischend ehrlich: „Vielleicht waren wir zu optimistisch? Vielleicht liegt’s an uns? Oder am Wetter? Oder an der Kärntner Kasnudel-Konkurrenz? Jedenfalls: Wir üben schon mal Selbstkritik und versprechen, beim nächsten Mal doppelt so charmant zu sein.“

Alle bereits gekauften Karten werden selbstverständlich zurückerstattet: „Wir bleiben – ganz im Sinne unseres neuen Albums (VÖ 14. November) – „Radikale Optimisten“ - und kommen sicher wieder!“