Christian Ludwig Attersee feiert 85er mit Kunst, Musik und Freunden

Der österreichische Künstler Christian Ludwig Attersee hat seinen 85. Geburtstag gefeiert – mit Musik, einer limitierten Box und vielen prominenten Gästen in Purzl Klingohrs "Paradiesgartl"

Zu Beginn der Woche stand ein Jubiläum im Zeichen von Kunst und Musik: Der österreichische Maler Christian Ludwig Attersee feierte seinen 85. Geburtstag. Bereits vor rund 15 Jahren war „Attersee und seine Freunde“ ein legendäres Projekt, das die Wiener Avantgarde auf einer CD-Box vereinte. Nun gibt es eine Fortsetzung – diesmal in Form einer limitierten Video-Box, die wichtige Lebensstationen Attersees filmisch dokumentiert. Produzenten-Legende Rudolf „Purzl“ Klingohr widmete das Werk seinem Freund und richtete ihm ein Fest in „Purzls Paradiesgartl“ aus.

Christian Ludwig Attersee mit Inge und Purzl Klingohr © Roland Rudolph

Für Stimmung sorgte Peter Schrammels „GeriaTrio“, das den Dancefloor eroberte und gleichzeitig eine frisch gepresste CD präsentierte. „Die gewaschenen Männer“ trägt das Cover-Design von Attersee selbst. Auch kulinarisch war das Jubiläum ganz nach dem Geschmack des Künstlers. Aufgetischt wurde seine Leibspeise, ein von Ismael Nooni zubereitetes Spanferkel, begleitet von einer Geburtstagstorte aus Kardinalschnitten.

Prominente Gratulanten

Ingried Brugger und Stella Rollig © Roland Rudolph

Zahlreiche Wegbegleiter gratulierten persönlich: Kunstforum-Direktorin Ingried Brugger, Filmregisseur Robert Dornhelm, Anwalt Hannes Pflaum, Belvedere-Generaldirektorin Stella Rollig, Gastronom Stefan Sares, Künstlerin Eva Schlegel sowie Designer Peter Noever waren unter den Gästen.