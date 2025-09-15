Marianne Mendt feiert 80er in Gmunden

Marianne Mendt feiert ihren runden Geburtstag mit einem besonderen Konzert im Gmundner Stadttheater.

Gmunden. Sie ist eine der großen Stimmen des Austropop – Marianne Mendt wird 80 und feiert ihr Jubiläum mit einer Konzerttour. Am 29. September ist es so weit, und nur wenige Tage später gastiert sie im Stadttheater Gmunden. Mit im Gepäck: Ein musikalischer Rückblick auf ihre beeindruckende Karriere, begleitet von ihrer unverwechselbaren Stimme. Die Grande Dame wird das Publikum mit Klassikern wie „A Glock'n, die 24 Stunden läut’“ begeistern und für einen unvergesslichen Abend sorgen. Tickets für das Konzert sind unter www.floro.at erhältlich. oe24 verlost Tickets. Zum Gewinnen ein Mail an gewinnen@oe24.at schicken.