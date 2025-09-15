Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Marianne Mendt geht auf Tour.

Gar nicht leise:

Marianne Mendt feiert 80er in Gmunden

15.09.25, 12:27
Teilen

Marianne Mendt feiert ihren runden Geburtstag mit einem besonderen Konzert im Gmundner Stadttheater. 

Gmunden. Sie ist eine der großen Stimmen des Austropop – Marianne Mendt wird 80 und feiert ihr Jubiläum mit einer Konzerttour. Am 29. September ist es so weit, und nur wenige Tage später gastiert sie im Stadttheater Gmunden. Mit im Gepäck: Ein musikalischer Rückblick auf ihre beeindruckende Karriere, begleitet von ihrer unverwechselbaren Stimme. Die Grande Dame wird das Publikum mit Klassikern wie „A Glock'n, die 24 Stunden läut’“ begeistern und für einen unvergesslichen Abend sorgen. Tickets für das Konzert sind unter www.floro.at erhältlich. oe24 verlost Tickets. Zum Gewinnen ein Mail an gewinnen@oe24.at schicken.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden