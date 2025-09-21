Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Drake
© Instagram

Spezieller Look

Schräg & ein bisserl schirch: Rapper Drake mit Chanel Latzhoserl auf der Wiesn

21.09.25, 14:31 | Aktualisiert: 21.09.25, 16:06
Teilen

Rapper Drake feierte in speziellem Outfit am Oktoberfest.

Auf Instagram nennt er sich "champagnepapi", auf der Wiesn dürfte er wohl trotzdem Bier getrunken haben: Rapper Drake hat das Münchner Oktoberfest unsicher gemacht.

Mehr zum Thema

Interessantes Outfit

Sehr unauffällig gab sich der Sänger dabei nicht, sondern trug ein geschmacklich etwas zweifelhaftes Outfit. Eine Denim-Latzhose, die zwar von Chanel stammte, aber mit den rot-weiß-blauen Abnähern ein bisschen wie ein Handarbeitsprojekt aus der Schule wirkte. Auch die ikonischen, verschlungenen Cs der Edelmarke, die am Latz prangten, waren... schief! Hat Drake sich da last minute noch schnell ein Spielhoserl selber aufpeppen wollen? Nein, es ist einVintage-teil von 1993 und kostet bis um stolze 13.000 Euro.

Erster Besuch

Die Stutzen waren zünftig aus dicker Wolle, der Schmuck wiederum etwas auffälliger - eine große Goldeule baumelte Drake im Ausschnitt. Erst vor kurzem trat der Rapper im Olympiastadion auf, blieb, wie es scheint, mit seinen Freunden und der Crew zum größten Volksfest der Welt.

Hatte Spaß

Er war zum ersten Mal dabei und wie seinem Insta zu entnehmen ist, gefiel es ihm scheinbar sehr. Wie Wirt Ludwig Reinbold der Bild verriet: "Sie wollten einfach nur feiern, tranken Bier. Drake war supernett zu allen, ließ sich fotografieren. Er hatte sichtlich Spaß bei uns.“ Später feierten Drake und seine Crew im VIP-Tempel des Münchner Oktoberfests weiter, in Käfers Wiesn-Schänke!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden