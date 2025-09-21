Rapper Drake feierte in speziellem Outfit am Oktoberfest.

Auf Instagram nennt er sich "champagnepapi", auf der Wiesn dürfte er wohl trotzdem Bier getrunken haben: Rapper Drake hat das Münchner Oktoberfest unsicher gemacht.

Mehr zum Thema

Interessantes Outfit

Sehr unauffällig gab sich der Sänger dabei nicht, sondern trug ein geschmacklich etwas zweifelhaftes Outfit. Eine Denim-Latzhose, die zwar von Chanel stammte, aber mit den rot-weiß-blauen Abnähern ein bisschen wie ein Handarbeitsprojekt aus der Schule wirkte. Auch die ikonischen, verschlungenen Cs der Edelmarke, die am Latz prangten, waren... schief! Hat Drake sich da last minute noch schnell ein Spielhoserl selber aufpeppen wollen? Nein, es ist einVintage-teil von 1993 und kostet bis um stolze 13.000 Euro.

Erster Besuch

Die Stutzen waren zünftig aus dicker Wolle, der Schmuck wiederum etwas auffälliger - eine große Goldeule baumelte Drake im Ausschnitt. Erst vor kurzem trat der Rapper im Olympiastadion auf, blieb, wie es scheint, mit seinen Freunden und der Crew zum größten Volksfest der Welt.

Hatte Spaß

Er war zum ersten Mal dabei und wie seinem Insta zu entnehmen ist, gefiel es ihm scheinbar sehr. Wie Wirt Ludwig Reinbold der Bild verriet: "Sie wollten einfach nur feiern, tranken Bier. Drake war supernett zu allen, ließ sich fotografieren. Er hatte sichtlich Spaß bei uns.“ Später feierten Drake und seine Crew im VIP-Tempel des Münchner Oktoberfests weiter, in Käfers Wiesn-Schänke!