Simone Lugner: So lief das erste Aufeinandertreffen mit Mörtels Ex-"Mausi"

Mitten im Erbstreit trafen Richard Lugners (†91) Ex-Frau Christina und Witwe Simone aufeinander. Es herrschte Eiszeit - und eine zeigte sich enttäuscht.

Le Burger eröffnete seine erste Lounge im Multiplex SCS - und die Wiener Society gab sich ein Stelldichein. Unter den Gästen fanden sich Rapid-Legende Helge Payer, Society-Dauerbrennerin Christina „Mausi“ Lugner, Schauspieler Jakob Seeböck, Clemens Trischler sowie Dancing-Stars-Profi Herby Stanonik. Auch zahlreiche weitere Größen aus Sport, Showbusiness und Wirtschaft gaben sich die Ehre.

Mausi versteckte sich, sobald sich Simone Lugner näherte. © Moni Fellner

Überraschungsgast Simone

Für besonderen Gesprächsstoff sorgte jedoch eine unerwartete Besucherin: Simone Lugner. Sie stand zwar nicht auf der offiziellen Gästeliste, kam aber als Begleitung von Mister Austria Christopher Dengg. Damit kam es erstmals seit der Verabschiedung des verstorbenen Baumeisters Richard Lugner zum Aufeinandertreffen zwischen den beiden Lugner-Frauen.

Martina Kaiser mit Tochter Kiana. © Moni Fellner

Das Wiedersehen verlief alles andere als herzlich: Während Simone auf einen Handschlag hoffte, ließ „Mausi“ sie eiskalt abblitzen – und suchte lieber unter dem Tisch Schutz, sobald sich ihre „Rivalin“ näherte. Die Gäste trennten sich in zwei Lager, es gab den ganzen Abend lang nur ein Gesprächsthema. Schade eigentlich, denn Burger, Salate und Cocktails rückten dabei ein bisserl in den Hintergrund.

Schauspieler Jakob Seeböck mit Society-Liebling Clemens Trischler. © Moni Fellner

Erbstreit?

Am Tag danach gibt sich Simone im Gespräch mit oe24 gelassen: „Jeder kann sich präsentieren, wie er oder sie will“, meinte sie nur trocken – und machte klar, dass sie die frostige Stimmung nicht weiter berührt. In Sachen Erbaufteilung gäbe es leider auch noch kein Weiterkommen. "Die Aktiva-/Passiva-Aufstellung ist noch nicht abgeschlossen."