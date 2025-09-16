Simone Lugner im oe24-Interview über neuen Job: "Der finanzielle Druck ist jetzt weg"

Die Nachricht vom neuen Job von Simone Lugner schlägt große Wellen. Im großen oe24-Interview schildert Lugners Witwe, wie es dazu kam, was ihre Aufgaben sind und wieviel sie jetzt verdient

Nach dem Tod von Richard Lugner vor über einem Jahr fiel Witwe Simone nicht nur emotional in ein tiefes Loch, auch finanziell ging es für sie leider bergab. Die Fixkosten für die Grinzinger Villa waren exorbitant. Nach einem Jahr harten Sparkurses konnte Simone erst vor kurzem erstmals ein wenig aufatmen. Die Kosten für Strom, Gas und Wasser konnte sie im letzten Jahr so weit senken, dass sie um einiges niedriger eingestuft wurde.

Simone Lugner mit Eigentümerin Lisa Palden © Privat

Doch jetzt gelang ihr ein ganz wichtiger Coup für ihre Zukunft. Seit Montag hat Simone Lugner wieder einen Job - und zwar als Geschäftsführerin der "Körperglanz & Shape-Line"-Geschäfte. Im Talk schildert Simone ihre Beweggründe und was alles auf sie zukommt:

oe24: Wie kam es zu Deinem neuen Job?

SIMONE LUGNER: Ich habe mich bei der Jobsuche für alles Mögliche beworben, was zu mir passen könnte. Ich wollte nichts ausschließen, denn ich habe immer wieder was Neues gemacht. Nach Gastronomie und Hornbach wollte ich wieder was Neues probieren.

oe24: Warum gerade der Job?

LUGNER: Ich habe mich gar nicht beworben, aber habe mit der Inhaberin einen gemeinsamen Bekannten und sie hat ihn gefragt, ob das nicht interessant für mich wäre. Ich habe nur gemeint, dass es für mich ganz gut passen würde. Dann gab es mehrere Gespräche und jetzt habe ich den Job.

© Privat

oe24: Weißt Du schon, was auf Dich zukommt?

LUGNER: Wir haben öfter drüber gesprochen, was zu tun ist. Das Schöne an dem Job ist, dass ich viel gestalterischen Freiraum habe. Ich muss sicher etwas dazulernen, aber es gibt im Unternehmen viele tolle Mitarbeiter, die absolute Profis sind. Es gibt zwei Filialen – in Wien und in Mödling – und ab Oktober kommt ein drittes Geschäft in Wien dazu. Ich bin als Geschäftsführerin für alle drei Filialen zuständig.

oe24: Glaubst Du, dass Du der Verantwortung gewachsen bist?

LUGNER: Es ist wieder was Neues. Eine neue Branche, wo es um PR, Marketing und Kundengespräche geht. Der Fokus liegt auf Abnehmen und Muskelaufbau. Ich will alle Geräte am eigenen Körper ausprobieren und werde auch einige Schulungen ausprobieren. Gestern hatte ich mein erstes Meeting, in dem wir besprochen haben, wo es hingehen soll. Wir planen neue Kundenbindungsprogramme, mit denen wir die Kunden längerfristig halten wollen.

oe24: Wann geht es los?

LUGNER: Montag war bereits mein erster Arbeitstag. Ich wollte vorher nur nicht darüber reden, weil immer etwas schiefgehen kann. Aber jetzt passt alles. Der offizielle Start ist am Donnerstag beim großen Opening-Event.

oe24: Du wolltest nie einen „9 to 5“-Job. Ist das jetzt einer?

LUGNER: Ist es nicht! Ich habe andere Arbeitszeiten als andere Mitarbeiter. Ich kann es mir flexibel einteilen, weil ich guten Marketingwert habe und kann auf Events viel Werbung machen. Dazu kommt, dass ich auch Home Office machen kann.

Simone Lugner im Jahr 2021 mit dem verstorbenen Baumeister Richard Lugner © Getty Images

oe24: Verdienst Du jetzt besser als in der Lugner City?

LUGNER: Ich verdiene nicht besser als in der Lugner City. So viel wie Lugner City bezahlt hat, zahlt kein anderer - aber ich bin zufrieden. Ich kann mir jetzt vor allem meine Fixkosten sehr gut leisten und kann mir ab und zu was gönnen und kann wieder in Anlageformen investieren. Ich habe meines Assets davor zwar behalten, aber mit dem Sparen pausiert. Auf jeden Fall ist der enorme finanzielle Druck jetzt weg.

Die Zukunft hat für Simone Lugner gerade erst begonnen...