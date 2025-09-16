Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Simone Lugner
© Privat

Geschäftsführerin

Simone Lugner hat einen neuen Job

16.09.25, 06:16
Es geht wieder aufwärts bei Simone Lugner. Nach ihrem Extrem-Sparkurs darf sich Mörtels Witwe nun über einen Job freuen. 

Nachdem Simone Lugner letzte Woche bereits von einem konkreten Job-Angebot sprach, gibt es nun die offizielle Bestätigung. „Das habe ich im Laufe der Arbeitsjahre gelernt, sprich erst darüber, wenn es tatsächlich eingetroffen ist. Und das war gestern soweit“, berichtet die Mörtel-Witwe oe24 stolz. Simone Lugner wird neue Geschäftsführerin der „Körperglanz & Shape-Line“ Filialen in Wien.

Am Donnerstag geht's los

Offizieller Start ist am Donnerstag mit einer kleinen Einstandsfeier. „Vorher gibt’s viel Organisatorisches zu erledigen, Mitarbeiter kennenlernen“, erzählt Simone. „Ich habe generell viel zu lernen, da die Branche für mich neu ist. Aber sehr passend - Self Care finde ich enorm wichtig“, freut sich die Mörtel-Witwe auf die neue Aufgabe.

Simone Lugner

Simone Lugner mit Eigentümerin Lisa Palden  

© Privat

Privat wird es im November wieder herausfordernd für Simone. Am 11. November steht nämlich der neue Gerichtstermin im Streit um den Lugner-BMW und einen Schaden von 14.000 Euro, den die Lugner City von Simone fordert.

