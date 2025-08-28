Simone Lugner im Glück: "Endlich haben wir uns diesen Wunsch erfüllt!"

Die Tierfreundin hat einen ganz besonderen Tag erlebt und berichtet davon.

Dass Simone Lugner eine große Tierfreundin ist, wissen alle, die ihr folgen.

Ausflug

Sie ist Tierschützerin, lebt vegan und hat selber Katzen und Hunde. Kein Wunder, dass sie sich in ihrer Freizeit oft diesem schönen Thema widmet. Jetzt hat sie Fotos von einem besonderen Ausflug gepostet - es ging für sie und Freunde in das Café Neko!

Endlich

Das besondere an diesem Kaffeehaus im ersten Bezirk ist, dass dort Katzen herumschleichen. Simone Lugner schreibt auf Insta: "Lange schon, wollten wir alle mal in ein Katzen Café gehen. Endlich haben wir uns diesen Wunsch erfüllt."

Anders vorgestellt

Doch Lugner weiter: "Ein wenig anders habe ich es mir doch vorgestellt. Dachte da liegen die ganze Zeit Katzen bei einem rum, am Tisch, am Schoß…. Aber Katzen sind halt nun mal Katzen. Und diese dürfen machen was sie wollen, haben genügend Freiraum, Spielzeug und Rückzugszimmer. Wobei dort Keine war, alle 6 waren bei „ihren“ Gästen . Mit Leckerlies konnten sie gut motiviert werden uns zu beachten ."

Simone zeigt auf einigen Bildern, wie es ihr entspannt gelang, doch noch ein paar Felltiger anzulocken!