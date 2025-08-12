Lugners 1. Todestag: Witwe Simone bricht ihr Schweigen

Die Witwe des verstorbenen Baumeisters meldet sich aus der stillen Trauer zurück. Auf Instagram schreibt sie eine Hommage an ihre große Liebe.

Am 12. August jährt sich der Tod von Richard Lugner (†91) zum ersten Mal. Der Baumeister, Geschäftsmann und Society-Liebling prägte wie kaum ein anderer das Wiener Stadtleben – vom Opernball bis zu seinem legendären Einkaufszentrum.

Seine Witwe Simone hatte ursprünglich geplant, den Tag in aller Stille zu verbringen. Doch schließlich meldete sie sich auf Instagram mit bislang unveröffentlichten Fotos und einer sehr persönlichen Botschaft an ihren verstorbenen Mann.

„Du warst mein Fels, mein Zuhause“

In dem Posting richtet sich Simone direkt an ihren verstorbenen Mann: „Lieber Richard. Ich möchte diesen Tag mit Erinnerungen an dich füllen. Mit Tagträumen … in denen du hier bei mir bist, im Haus, im Garten. Du bist nicht mehr da, wo du warst – aber du bist überall, wo ich bin. Du warst mein Fels, mein Zuhause, mein bester Freund und mein größtes Glück.“

Sie erinnert an gemeinsame Alltagsmomente – vom ersten Glas Wein bis zu stillen Abenden auf dem Sofa – und spricht offen über den Schmerz des Verlusts: „Jeder Tag mit dir war ein Geschenk – und jeder Tag ohne dich ist eine Herausforderung. […] Du fehlst. So sehr.“ Gleichzeitig betont Simone ihre Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit und die Erinnerungen, die ihr bleiben: „Du lebst weiter in allem, was wir gemeinsam geträumt haben, was ich jetzt alleine schaffen muss und in den Herzen unzähliger Menschen, deren Leben du berührt hast.“

Auch den ersten Artikel über ihre Liebe postete sie. Damals verkuppelte oe24 die beiden miteinander - diese Liebe sollte die letzte sein.

Erinnerungen an ein Wiener Original

Lugner, der 2024 im hohen Alter verstarb, war nicht nur als Bauunternehmer, sondern auch als schillernde Figur der heimischen Society bekannt. Seine Opernball-Gäste sorgten regelmäßig für Schlagzeilen, sein Wiener Schmäh und seine Eigenheiten machten ihn zu einem Original.

Zum ersten Todestag blickt Simone nicht nur mit Trauer, sondern auch mit Stolz zurück. Wie sie immer wieder betonte, möchte sie sein persönliches Vermächtnis weiterführen. Der Streit um das materielle Erbe ist allerdings andauernd. Gerade geht es um die Räumungsklage, die Simone zum Auszug aus der Villa bringen soll.