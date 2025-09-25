ORF-Star Eva Pölzl: Seltene Liebes-Show mit ihrem Alfred

Zum 50. Jubiläum des Hilton Vienna Park kamen 300 Gäste aus Wirtschaft, Kultur und Kunst. Auch die Moderatorin ließ es sich nicht nehmen, mit dem Traditionshaus zu feiern.

Ein halbes Jahrhundert Gastfreundschaft mitten in Wien – das Hilton Vienna Park feierte am Donnerstagabend sein 50-jähriges Bestehen mit einem glanzvollen Jubiläumsfest. Mehr als 300 geladene Gäste aus Wirtschaft, Kultur, Kunst, Tourismus und Medien folgten der Einladung von Norbert B. Lessing, Area General Manager Hilton Österreich, Kroatien und Tschechien.

Clemens Trischler und Franz Josef Baur. © Andreas Tischler

Unter den Feiernden befanden sich zahlreiche prominente Gäste, darunter Wien-Tourismus-Chef Norbert Kettner, Industriellenvereinigung-NÖ-Präsident Kari Ochsner, Model Kerstin Lechner, Kabarettistin Andrea Händler, Künstler Franz-Josef Baur und Drag Queen Tamara Mascara.

Tamara Mascara glänzte. © Andreas Tischler

Auch die Models Martina und Lou-Anne Gleissenebner, Musicalstar Thomas Borchert, Charity-Macher Gery Keszler, Moderatorin Eva Pölzl, Profitänzerin Conny Kreuter, Unternehmerin Simone Lugner, Mr. Austria Christopher Dengg und viele mehr gratulierten zu einem halben Jahrhundert.

Eva Pölzl und Alfred Reinprechter © Andreas Tischler

Nach langer Zeit wieder ein Paar-Auftritt

Für Gesprächsstoff sorgte auch ein seltener Auftritt von ORF-Moderatorin Eva Pölzl mit ihrem Partner Alfred Reinprechter. Nach der Hilton-Gala zeigte sich das Paar sogar noch auf einem weiteren Red Carpet in Wien. Zuletzt hat man die beiden gemeinsam bei ihrem ersten Pärchenauftritt im April 2024 gesehen.

Herby Stanonik mit Simone Lugner und Christopher Dengg. © Andreas Tischler

Zwischen exquisiten Cocktails, kulinarischen Highlights und angeregten Gesprächen wurde deutlich, was das Hilton Vienna Park seit 50 Jahren ausmacht: internationale Eleganz, weltoffene Herzlichkeit und Wiener Gastfreundschaft auf höchstem Niveau.