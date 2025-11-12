Alles zu oe24VIP
Winter Opening in Gastein.
Winter-Festival

Beats & Berge: Premiere des Gastein Sounds

12.11.25, 12:43
Im Dezember startet mit dem Gastein Sounds ein neues Winter-Festival für Musikfans und Schneeliebhaber. 

Gastein. Am 12. und 13. Dezember 2025 verwandelt sich Bad Hofgastein in eine einzigartige Winterbühne: Bei der Premiere des „Gastein Sounds“ treffen Skivergnügen, Bergpanorama und internationale Musikstars aufeinander. Am Programm stehen unter anderem CRO, SDP, Ski Aggu, Ikkimel und Bella – ein Mix aus Hip-Hop, Pop und Dance, der das Gasteinertal zum Beben bringen soll. Tagsüber locken 200 Pistenkilometer im Skigebiet, abends sorgen Lichtshow, Beats und Party-Stimmung für Festivalatmosphäre mitten im Schnee.

Tickets und Unterkunftspakete sind bereits stark gefragt – Frühbucher sichern sich die besten Plätze.

