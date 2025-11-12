Hotel-Ikone in Tirol zählt zu den besten europäischen Hotels 2026

Fodor’s Travel, seit mehr als 85 Jahren ein führender Name in der Reisebranche, veröffentlicht jährlich eine Liste der besten Hotels weltweit. Dieses Mal hat es auch ein österreichisches Luxus-Resort in die Riege der besten Hotels des Kontinents geschafft.

Das „Fodor’s Hotel Ranking“ ist eine begehrte Auszeichnung in der Luxus-Hotellerie und wird jedes Jahr vom renommierten US-Verlag Fodor’s Travel veröffentlicht. In diesem Jahr stachen vor allem Hotels hervor, die ihren Gästen nicht nur mit traumhaften Designs und einer einzigartigen Architektur begeistern, sondern auch mit durchdachten Details und einer atemberaubenden Kulisse ein unvergessliches Erlebnis schaffen. Diese außergewöhnlichen Häuser setzen alles daran, ihren Gästen stets etwas Besonderes zu bieten. Auch ein österreichisches Top-Hotel ist mit dabei!

Fünf-Sterne-Glamour in den Alpen

Der Stanglwirt in den österreichischen Alpen darf sich nun zu den exklusivsten Häusern Europas zählen! Ursprünglich vor 400 Jahren als Biobauernhof und Gasthaus gegründet, hat sich der Stanglwirt zu einem exklusiven Resort entwickelt, das sowohl Tradition als auch Moderne miteinander vereint.

Das Hotel, das bereits prominente Gäste wie Gwyneth Paltrow, Jessica Alba und Arnold Schwarzenegger begrüßen durfte, strahlt eine besondere Ruhe und Wärme aus. Die Zimmer sind im typischen Tiroler Stil gehalten, mit warmem Holz, gemütlichen Kaminen und einer Wohlfühl-Atmosphäre. Das wohl größte Highlight des Stanglwirts ist der gigantische Wellnessbereich. Auf über 7.000 Quadratmetern können Gäste in exklusiven Spas und Saunen entspannen, sich verwöhnen lassen und in absolute Ruhe eintauchen.

Weitere Auszeichnungen in den Nachbarländern

Auch in Österreichs Nachbarländern darf man sich über Auszeichnungen freuen. Darunter das bekannte Althoff Grandhotel Schloss Bensberg in Deutschland, das mit seinem eleganten Ambiente und der preisgekrönten Gastronomie punktet. Auch das FORESTIS in Italien, ein minimalistisches Hotel in den Südtiroler Alpen, wurde für seine einzigartige Architektur und das außergewöhnliche Spa ausgezeichnet.

Das Grand Hotel Des Bains Kempinski in St. Moritz kann sich ebenfalls über eine Spitzenplatzierung freuen. Ein absoluter Hotspot für die Wintermonate!

Die besten Hotels Europas im Überblick:

Althoff Grandhotel Schloss Bensberg, Bergisch Gladbach, Deutschland

Argos in Cappadocia, Uçhisar, Türkei

Bulgari Hotel Rome, Rom, Italien

FORESTIS, Brixen, Italien

Grand Hotel Des Bains Kempinski, St. Moritz, Schweiz

Grand Hotel Son Net, Mallorca, Spanien

Hôtel Le Grand Mazarin, Paris, Frankreich

Hotel Sanders, Kopenhagen, Dänemark

Hotel Santa Caterina, Amalfi, Italien

Kempinski Palace Engelberg, Engelberg, Schweiz

Maçakızı Bodrum, Bodrum, Türkei

The Mayfair Townhouse, London, Großbritannien

The Newt in Somerset, Somerset, Großbritannien

The Palace, Madrid, Spanien

Passalacqua, Moltrasio, Italien

Pensione America, Forte dei Marmi, Italien

Stanglwirt, Kitzbühel, Österreich

The Tempus, Chathill, Großbritannien

Was diese Hotels alle gemein haben, ist ihre Fähigkeit, ihren Gästen ein wirklich einzigartiges Erlebnis zu bieten. Egal, ob man in einem Schloss übernachtet, in einem hochmodernen Bergresort in Südtirol entspannt oder in den luxuriösen Bergen der Schweiz verweilt – jedes dieser Häuser bietet eine unverwechselbare Kombination aus Luxus, Tradition und Moderne.