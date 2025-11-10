Wien-Landstraße: Aus dem Hotel Savoyen wird das Sheraton Vienna

Das bisherige Hotel Savoyen Vienna wird unter der internationalen Premium-Marke Sheraton neu positioniert.

Anfang 2027 erhält Wien ein neues Hotel: In unmittelbarer Nachbarschaft zum Schloss Belvedere eröffnet das Sheraton Hotel Vienna. Die MHP Hotel AG übernimmt den Betrieb des bisherigen Konferenzhotels Hotel Savoyen Vienna und führt es künftig unter der Marke Sheraton weiter.

Sheraton Hotel zieht in Wien ein

Das Hotel befindet sich im revitalisierten Gebäude der ehemaligen k.u.k. Hof- und Staatsdruckerei, mitten im Wiener Botschaftsviertel. Neben 197 Doppelzimmern verfügt das Haus über 43 Suiten und 70 Executive Zimmer. Seine elegante, historische Architektur verbindet Wiener Tradition mit modernem Komfort.

Herzstück des Hauses ist der über 1.000 m² große Veranstaltungssaal – einer der größten zusammenhängenden Hotelkonferenzbereiche in Wien – und bietet damit ideale Voraussetzungen für internationale Kongresse, Events und Business-Veranstaltungen. Damit wird das Hotel nicht nur touristisch, sondern auch wirtschaftlich zu einem der leistungsstärksten Objekte im MHP-Portfolio.

© Bernhard Eder

Die innenarchitektonische Gestaltung des Sheraton Vienna liegt in den Händen von BWM Designers & Architects (Wien). Auf Betreiberseite begleitet IBCOL Real Estate die MHP Hotel AG bei der Umsetzung des Interior Designs.

Mit dem künftigen Sheraton Vienna setzt MHP auf eine der weltweit bekanntesten Hotelmarken. Sheraton steht für hohen Komfort, exzellenten Service und eine klare Ausrichtung auf Business- und Konferenzgäste.

Durch die Kombination aus starker Marke, exzellenter Lage und großzügiger Kapazität stärkt MHP nicht nur seine Position im Premiumsegment, sondern auch seine Präsenz in der österreichischen Hauptstadt. Dort ist das Unternehmen bereits erfolgreich mit dem Lifestyle-Hotel MOOONS Vienna sowie dem Le Méridien Vienna am Opernring vertreten.