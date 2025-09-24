Miiro – neue Generation von Hotels in Wien

Eröffnung. Ein neues Boutiquehotel am Rudolfsplatz vereint Wiener Geschichte mit moderner Gastfreundschaft. Einchecken isthier ab 1. Dezember 2025 möglich.

Mit dem Palais Rudolf eröffnet die junge Hotelgruppe Miiro ihr erstes Haus in Wien. Das Boutiquehotel mit 64 Zimmern kann man ab sofort buchen.

Der Name Miiro, abgeleitet vom lateinischen miro („ich staune“), steht für ein Reiseverständnis, das Neugier, Achtsamkeit und lokale Verbundenheit vereint. Die Philosophie fasst das Unternehmen in einem prägnanten Satz zusammen: „Brilliantly Considered Stays“ – Aufenthalte, die bewusst gestaltet sind, Nähe zur Kultur schaffen und Reisende inspirieren.

Wien wird Schauplatz für die Erfolgsgeschichte Miiro-Hotels

Zwei Hotels. Gegründet mit einem Start-up-Mindset, wächst Miiro mit beachtlicher Geschwindigkeit. Innerhalb von nur eineinhalb Jahren entstehen sechs neue Häuser. Wien ist dabei ein Meilenstein – mit gleich zwei Projekten, darunter das Palais Rudolf am traditionsreichen Rudolfsplatz, das 2025 eröffnet. Das Opening des zweiten Projekts am Spittelberg ist für 2026 geplant. „Palais Rudolf ist ein Statement – wir verbinden Wiener Geschichte mit zeitgenössischem Reisen. Miiro steht für ein bewusstes, persönliches Hotelerlebnis, das die Seele des Ortes widerspiegelt. Wien war dafür die perfekte Wahl“, betont Neena Gupta, CEO Miiro Hotels.

Zimmer mit Wiener Seele. Im Palais Rudolf verbinden sich Geschichte und Moderne zu einem Hotel, das mehr ist als nur ein Ort zum Übernachten. Die 64 Zimmer und Suiten spiegeln mit ihren warmen Farben, Vintage-Anklängen und lokal ausgewählten Antiquitäten die Tradition der Wiener Stadthäuser wider. Das lichtdurchflutete Restaurant serviert italienische Küche mit Wiener Note, die Bar lädt zu frisch gemixten Cocktails. Ergänzt wird das Angebot durch ein modernes Fitnessstudio und den markentypischen Refresh Room – ideal für internationale Reisende, die vor oder nach dem Check-in ankommen.

