Miiro – neue Generation von Hotels in Wien
© Miiro

Hotellerie

Miiro – neue Generation von Hotels in Wien

24.09.25, 08:53
Eröffnung. Ein neues Boutiquehotel am Rudolfsplatz vereint Wiener Geschichte mit moderner Gastfreundschaft. Einchecken isthier ab 1. Dezember 2025 möglich.

Mit dem Palais Rudolf eröffnet die junge Hotelgruppe Miiro ihr erstes Haus in Wien. Das Boutiquehotel mit 64 Zimmern kann man ab sofort buchen. 

Stilvoll Vintage-Anklänge und ausgewählte Antiquitäten prägen das Bild der 64 Zimmer .

© oe24

Der Name Miiro, abgeleitet vom lateinischen miro („ich staune“), steht für ein Reiseverständnis, das Neugier, Achtsamkeit und lokale Verbundenheit vereint. Die Philosophie fasst das Unternehmen in einem prägnanten Satz zusammen: „Brilliantly Considered Stays“ – Aufenthalte, die bewusst gestaltet sind, Nähe zur Kultur schaffen und Reisende inspirieren.

Neena Gupta, CEO Miiro Hotels.

© Miiro

Wien wird Schauplatz für die  Erfolgsgeschichte Miiro-Hotels
Zwei Hotels. Gegründet mit einem Start-up-Mindset, wächst Miiro mit beachtlicher Geschwindigkeit. Innerhalb von nur eineinhalb Jahren entstehen sechs neue Häuser. Wien ist dabei ein Meilenstein – mit gleich zwei Projekten, darunter das Palais Rudolf am traditionsreichen Rudolfsplatz, das 2025 eröffnet. Das Opening des zweiten Projekts am Spittelberg ist für 2026 geplant. „Palais Rudolf ist ein Statement – wir verbinden Wiener Geschichte mit zeitgenössischem Reisen. Miiro steht für ein bewusstes, persönliches Hotelerlebnis, das die Seele des Ortes widerspiegelt. Wien war dafür die perfekte Wahl“, betont Neena Gupta, CEO Miiro Hotels.

Zimmer mit Wiener Seele. Im Palais Rudolf verbinden sich Geschichte und Moderne zu einem Hotel, das mehr ist als nur ein Ort zum Übernachten. Die 64 Zimmer und Suiten spiegeln mit ihren warmen Farben, Vintage-Anklängen und lokal ausgewählten Antiquitäten die Tradition der Wiener Stadthäuser wider. Das lichtdurchflutete Restaurant serviert italienische Küche mit Wiener Note, die Bar lädt zu frisch gemixten Cocktails. Ergänzt wird das Angebot durch ein modernes Fitnessstudio und den markentypischen Refresh Room – ideal für internationale Reisende, die vor oder nach dem Check-in ankommen. 
www.miirohotels.com

Kann man bereits buchen.

