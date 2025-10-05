Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper LIVE&STYLE
Live & Style
Startseite Bad Design Trends Garten & Balkon Innovatives Wohnen Küche Schlafen Star Homes Wohnen
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper LIVE&STYLE
E-Paper LIVE&STYLE
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Live&Style
  3. Star Homes
David Lynch: So lebte der Kult-Regisseur
© hgm-press

Kultregisseur

Mulholland Drive: Hier lebte Kultregisseur David Lynch

Von
05.10.25, 07:00
Teilen

Ein Rundgang durch das Midcentury-Haus, in dem Kultregisseur David Lynch über dreißig Jahre lang gelebt und gewerkt hat.  

Als Regisseur und Drehbuchautor  David Lynch  den Film „Mulholland Drive“ (2002), eine unheimliche Geschichte über Liebe, Mord und Eifersucht, herausbrachte, wohnte er bereits dort. Zumindest beinahe. Sein Anwesen befindet sich genau genommen unterhalb der kurvenreichen Straße. Schon 1987 tätigte Lynch den ersten Kauf auf dem Gelände, das er im Laufe der Jahre zu seinem Lebens- und Arbeitsmittelpunkt ausbaute, bis es fast einen Hektar umfasste. Auf dem Areal verteilen sich mehrere Bauten mit Wohngebäuden und dem Sitz seiner Produktionsfirma. Darunter ein zweigeschossiges Haus im Brutalismus-Stil, aus dem nonzero\architecture ein Studio gemacht hat, in dem der Filmemacher holzgetäfelte Werkstätten, eine Bibliothek, einen Vorführraum und einen Schnittraum unterbrachte.

David Lynch: Ein Blick in sein Anwesen

  • David Lynch: So lebte der Kult-Regisseur 1/8
    David Lynch: So lebte der Kult-Regisseur
  • David Lynch: So lebte der Kult-Regisseur 2/8
    David Lynch: So lebte der Kult-Regisseur
  • David Lynch: So lebte der Kult-Regisseur 3/8
    David Lynch: So lebte der Kult-Regisseur
  • David Lynch: So lebte der Kult-Regisseur 4/8
    David Lynch: So lebte der Kult-Regisseur
  • David Lynch: So lebte der Kult-Regisseur 5/8
    David Lynch: So lebte der Kult-Regisseur
  • David Lynch: So lebte der Kult-Regisseur 6/8
    David Lynch: So lebte der Kult-Regisseur
  • David Lynch: So lebte der Kult-Regisseur 7/8
    David Lynch: So lebte der Kult-Regisseur
  • David Lynch: So lebte der Kult-Regisseur 8/8
    David Lynch: So lebte der Kult-Regisseur

© hgm-press

Alles andere als gewöhnlich: Ein Rundgang durch das Anwesen des verstorbenen "Twin Peaks"-Machers.

© hgm-press

Alles andere als gewöhnlich: Ein Rundgang durch das Anwesen des verstorbenen "Twin Peaks"-Machers.

© hgm-press

Alles andere als gewöhnlich: Ein Rundgang durch das Anwesen des verstorbenen "Twin Peaks"-Machers.

© hgm-press

Alles andere als gewöhnlich: Ein Rundgang durch das Anwesen des verstorbenen "Twin Peaks"-Machers.

© hgm-press

Alles andere als gewöhnlich: Ein Rundgang durch das Anwesen des verstorbenen "Twin Peaks"-Machers.

© hgm-press

Alles andere als gewöhnlich: Ein Rundgang durch das Anwesen des verstorbenen "Twin Peaks"-Machers.

© hgm-press

Alles andere als gewöhnlich: Ein Rundgang durch das Anwesen des verstorbenen "Twin Peaks"-Machers.

© hgm-press

Alles andere als gewöhnlich: Ein Rundgang durch das Anwesen des verstorbenen "Twin Peaks"-Machers.

Lebensmittelpunkt

Das Herzstück des weitläufigen Anwesens bildet ein Mid-Century-Modern-Haus, das 1963 von Lloyd Wright, dem Sohn von Frank Lloyd Wright, entworfen wurde. Das Hanghaus war die Hauptresidenz des Kult-Regisseurs, der Anfang des Jahres im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Auf 185 Quadratmetern verteilen sich drei Schlafzimmer. Lloyd Wright orientierte sich bei seinen Arbeiten am Werk seines weltberühmten Vaters, hob sich aber von dessen Vorbild durch Experimente mit Materialien wie Beton und Glas ab. Das zeigt sich auch in dem charakteristischen Haus, das David Lynch bewohnt hat. Der geradlinige Betonklotz erhielt einen zartrosa Anstrich. Die starre Struktur wird durch den Einsatz von Glas und Holz durchbrochen. Ein wiederkehrendes Element im Freien wie im Inneren des Gebäudes ist das Chevron-Muster, das man neben dem Pool, aber auch im Wohnzimmer findet.

Kontrastreich

Wände aus samtgrauem Putz und gerade Linien führen das Schema in den Wohnräumen fort. Dem stehen warme Holzböden und Interieur in natürlichen Farben gegenüber. Dank deckenhoher Fenster und Oberlichter sind die Räume hell und von Sonnenlicht durchflutet. Ähnliche Farben wählte David Lynch für seine kompakte Küche: Neben den Holzfronten ziehen Arbeitsflächen in Limonengrün die Aufmerksamkeit auf sich.

Nach dem Tod des Filmemachers, zu dessen größten Erfolgen die Fernsehserie „Twin Peaks“ zählte, steht sein Anwesen, auf dessen Gesamtfläche sich zehn Schlafzimmer und elf Bäder verteilen, zum Verkauf. Derzeit wird es für 15 Millionen Dollar (rund 12,7 Millionen Euro) angeboten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

David Lynch: Ein Blick in sein Anwesen

  • David Lynch: So lebte der Kult-Regisseur 1/8
    David Lynch: So lebte der Kult-Regisseur
  • David Lynch: So lebte der Kult-Regisseur 2/8
    David Lynch: So lebte der Kult-Regisseur
  • David Lynch: So lebte der Kult-Regisseur 3/8
    David Lynch: So lebte der Kult-Regisseur
  • David Lynch: So lebte der Kult-Regisseur 4/8
    David Lynch: So lebte der Kult-Regisseur
  • David Lynch: So lebte der Kult-Regisseur 5/8
    David Lynch: So lebte der Kult-Regisseur
  • David Lynch: So lebte der Kult-Regisseur 6/8
    David Lynch: So lebte der Kult-Regisseur
  • David Lynch: So lebte der Kult-Regisseur 7/8
    David Lynch: So lebte der Kult-Regisseur
  • David Lynch: So lebte der Kult-Regisseur 8/8
    David Lynch: So lebte der Kult-Regisseur

© hgm-press

Alles andere als gewöhnlich: Ein Rundgang durch das Anwesen des verstorbenen "Twin Peaks"-Machers.

© hgm-press

Alles andere als gewöhnlich: Ein Rundgang durch das Anwesen des verstorbenen "Twin Peaks"-Machers.

© hgm-press

Alles andere als gewöhnlich: Ein Rundgang durch das Anwesen des verstorbenen "Twin Peaks"-Machers.

© hgm-press

Alles andere als gewöhnlich: Ein Rundgang durch das Anwesen des verstorbenen "Twin Peaks"-Machers.

© hgm-press

Alles andere als gewöhnlich: Ein Rundgang durch das Anwesen des verstorbenen "Twin Peaks"-Machers.

© hgm-press

Alles andere als gewöhnlich: Ein Rundgang durch das Anwesen des verstorbenen "Twin Peaks"-Machers.

© hgm-press

Alles andere als gewöhnlich: Ein Rundgang durch das Anwesen des verstorbenen "Twin Peaks"-Machers.

© hgm-press

Alles andere als gewöhnlich: Ein Rundgang durch das Anwesen des verstorbenen "Twin Peaks"-Machers.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden