Hollywood-Legende David Lynch verstorben

David Lynch ist im Alter von 78 Jahren, weniger als ein Jahr nachdem er bekannt gegeben hat, dass er sein Zuhause nicht mehr verlassen kann, verstorben.

Der Regisseur war vor allem für seine künstlerische Vision und die Regie hinter Twin Peaks und Blue Velvet bekannt.

Familie bestätigte die Nachricht

Lynchs Familie bestätigte die Nachricht auf Facebook und schrieb: „Es gibt ein großes Loch in der Welt, seit er nicht mehr bei uns ist.“ Aber wie er sagen würde: 'Behalten Sie den Donut im Auge und nicht das Loch.‘“

„Nie in den Ruhestand gehen“

Im August bestätigte Lynch, dass er an einer chronischen Lungenerkrankung leide, die auf „viele Jahre Rauchen“ zurückzuführen sei. Er bestand jedoch darauf, dass er immer noch in „hervorragender Verfassung“ sei und „nie in den Ruhestand gehen“ werde.