Es ist das heißeste Gerücht vor dem Start der neuen Staffel von "Teenager werden Mütter"... Wird Marcell schon wieder Vater?

Hat er oder hat er nicht? Derzeit kursieren hartnäckige Gerüchte um ein weiteres Kind für "Teenager werden Mütter"-Star Marcell .

Zeugefreudiger Kerl

Stein des Anstoßes war, dass Marcells (26) derzeitige Freundin auf Tiktok verraten hat, dass sie schwanger ist - und er sich schon aufs Baby freue! Danach wurde diese Story gelöscht und dementiert. Es soll aber, wie oe24 erfahren hat, stimmen und Marcell wird tatsächlich mit 26 Jahren noch einmal Vater. Seine Zeugefreude hat ihm längst den Namen ATV-Hengst eingebracht. Wie eine Frau an seiner Stelle bezeichnet werden würde, darüber denken wir lieber nicht nach...

Derzeit im Gefängnis

Aber, Moment mal! Sitzt Marcell nicht noch wegen einiger (Gewalt-)Delikte im Gefängnis? "Ja, er sitzt noch ein", so der Bekannte gegenüber oe24. Das soll auch noch ein bisschen so bleiben. In den neuen Folgen von "Teenager werden Mütter" wird sich nun alles um das neue, sechste Baby von Marcell drehen und die Schwangerschaft. Angeblich ist die auch der Grund, warum der Start der Serie verschoben wurde!

Marcell - Seine Babyakte, damit ihr euch auskennt

Bereits fünf Kinder von vier Frauen hat der ATV-Hengst. Zeit, um sich einmal anzusehen, wer diese Kinder und die Mütter sind.

Kind Nummer eins

Das erste Baby, eine Tochter, bekam Marcell in sehr jungen Jahren, rund um seinen 14. Geburtstag und noch vor seinen Zeiten im TV-Format. Die Mutter möchte nichts mit Marcells TV-Auftritten zu tun haben und auch die Tochter war noch nie zu sehen. Sie soll geheim bleiben!

Zwei und drei: Melina und Lucia

Bekannt wurde Marcell dann in Staffel neun von "Teenager werden Mütter", in der er zusammen mit seiner damaligen Freundin Kerstin zu sehen war. Er war 15 Jahre alt, als er die 23-Jährige kennenlernte. 2015 kam die erste Tochter der beiden auf die Welt, Melina. Wenig später bekamen die beiden dann noch eine zweite Tochter, Luzia. Dann trennten sich die beiden.

Marcell und Kerstin



Vier und fünf: Joel und eine Tochter

Mit der Oberösterreicherin Vanessa hat Marcell Söhnchen Joel und eine Tochter bekommen. 2017 heirateten die beiden sogar, doch mittlerweile ist auch diese Beziehung zu Ende. Marcell soll Vanessa mehrfach betrogen haben mit Frauen, die ihn über soziale Netzwerke anschrieben.

Vanessa und Marcell bei der Geburt eines seiner Kinder