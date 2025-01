Dieses Format wird die ultimative Show für Trash-Fans! Alle Stars des Genres sind hier vereint!

Unter Fans von Trash-TV-Formaten löst diese Show Gänsehaut der Ekstase aus, denn das gab es so noch nie: Die Stars diverser beliebter Trash-Sendungen wie "Teenager werden Mütter", "Forsthaus Rampensau", "Ex on the Beach", "Bauer sucht Frau" oder "Wir leben im Gemeindebau" treten gegeneinander an um bei einem Boxkampf zu zeigen, wer die oder der Stärkste und Härteste von allen ist!

Mehr zum Thema

TWM-Star Kerstin mit Ansage

Bei "Stars im Ring" wird es am 5. April 2025 in der Südstadt Halle ordentlich zur Sache gehen und die Fäuste nur so durch die spannungsgeladene Luft fliegen. Doch wer ist aller fix dabei? "Teenager werden Mütter"-Legende Kerstin tritt gegen Andrea ("Wir leben im Gemeindebau") an. Kerstin zeigt sich siegessicher, wird hart für einen Sieg trainieren. Sie sagt gegenüber oe24: "Ich mag klein sein, aber ich bin flink und sie soll sich gefasst machen, denn so leicht kriegt man mich nicht am Boden!"





Kuppel-Show-Schnuckel

Auch dabei ist Philip Stöger,der Schnuckel aus "Ex on the Beach", sowie Cat aus "First Dates Hotel".





Kai Ebel mit dabei

Die Wiener Agentur SIF konnte die Moderatoren-Legende Kai Ebel für die Show gewinnen und erklärt: "Das hatte vor uns auch noch keiner. Wir setzen bei unserer Show auf Professionalität und gute Unterhaltung! Tickets kosten zwischen 40 und 160 Euro. Von normalen Plätzen bis VIP-Service ist alles zu haben.





Lugners Bambi dabei

Das Boxen findet regelkonform für die Gewichtsklassen statt. Ein weiteres Highlight ist Nina Bambi Bruckner, die aus dem VIP-Bereich der Veranstaltung moderieren wird. Ob sie das gut übersteht? Immerhin wird ihr Mann Senad auch im Ring stehen...