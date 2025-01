TWM-Star Miguel steigt in den Ring - Geheimnis um seinen Gegner

Der Star aus "Teenager werden Mütter" freut sich schon bei "Stars im Ring" dabei zu sein und macht eine Kampfansage.

Am am 5. April 2025 geht es bei "Stars im Ring" in der Südstadt Halle ordentlich zur Sache! Die beliebtesten heimischen und deutschen Trash-Stars sind mit dabei.

SIE sind mit dabei

"Teenager werden Mütter"-Legende Kerstin tritt gegen Andrea ("Wir leben im Gemeindebau") an. Kerstin zeigt sich siegessicher, wird hart für einen Sieg trainieren. Sie sagt gegenüber oe24: "Ich mag klein sein, aber ich bin flink und sie soll sich gefasst machen, denn so leicht kriegt man mich nicht am Boden!"

Auch dabei ist Philip Stöger, der Schnuckel aus "Ex on the Beach", sowie Cat aus "First Dates Hotel".

WER soll gegen Miguel kämpfen?

Ganz neu verkündet wurde ein Name: Miguel. Der Jungpapa ist bekannt aus "Teenager erden Mütter" und "Forsthaus Rampensau". Er bewies mehrfach, dass er alles gibt, wenn er bei einem Format mitmacht. Doch noch ist es ein großes Geheimnis, gegen wen er im Ring antreten wird. Seinem Gegner richtet Miguel aus: "Mir ist egal, wer kommt, wie schwer oder wie leicht...! Ich werde entweder mehr essen und zunehmen, oder abnehmen um sein Gewicht zu haben und ihn anschließend umhauen!"

Kai Ebel moderiert

Die Wiener Agentur SIF konnte die Moderatoren-Legende Kai Ebel für die Show gewinnen und erklärt: "Das hatte vor uns auch noch keiner. Wir setzen bei unserer Show auf Professionalität und gute Unterhaltung! Tickets kosten zwischen 40 und 160 Euro. Von normalen Plätzen bis VIP-Service ist alles zu haben.