Kasia Kronenberg: Wie eine Interior Designerin in Berlin wohnt

Geschickt genutzte Dachschrägen und viel Licht: Das Zuhause von Designerin Kasia Kronenberg.

Ein weitläufiges Attic Apartment in Berlin-Kreuzberg hat es der Innenarchitektin und Gründerin von Studio Bosko sofort angetan: Als sie sich in die 170-Quadratmeter-Wohnung verliebte, war es noch ein alter, grauer und staubiger Dachboden. Kronenberg hat das Potenzial erkannt und daraus ein lichtdurchflutetes Zuhause für sich und ihre kleine Familie gemacht, in dem sie sich mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern heute rundum wohlfühlt.

Wohnlich mit Anspruch

Wichtig war der Einrichtungs-Expertin vor allem, dass es wohnlich ist. Dafür sorgt eine warme Farbpalette, die aus dem einst kahlen Raum eine Dachgeschosswohnung macht, in der die Familie sich auf der großzügigen Wohnfläche entfalten kann. Damit durch die vielen Elemente aus edlem Holz kein langweiliges Einerlei wird, entschied Kasia Kronenberg sich für eine Melange verschiedener Holzarten, die für Abwechslung sorgen. Dazu kombinierte sie extravagante Möbel und intelligent ausgewählte Kunst, die elegant, aber nicht zu wertvoll ist. Schließlich sollen die Kinder völlig unbekümmert leben und spielen dürfen. „Neben dem Gemeinschaftsgefühl, das wir für die Familie und die Kinder schaffen wollen, ist es uns wirklich wichtig, dass sie sich frei bewegen, herumrennen und alles erkunden können“, erklärt sie.

Offenes Wohnkonzept

Als die renommierte Innenarchitektin den Umbau des Dachbodens anging, stellte sie die Öffnung des Grundrisses ins Zentrum: Küche, Wohn- und Esszimmer sollten eine Einheit bilden, in der die unterschiedlichen Bereiche fließend ineinander übergehen. Das ist die perfekte Basis für den Familienalltag: Während die Kinder spielen, haben die Eltern sie beim Kochen im Blick. Die offenen Wohnbereiche bewähren sich auch an Abenden mit Freunden, bei denen die Gastgeber nicht ständig in der Küche verschwinden.

Herausforderungen

Der Traum vom Wohnen unterm Dach hat auch seine Herausforderungen – die Dachschrägen. Das bedachte die Designerin und löste das Problem bei der Transformation zum Zuhause für ihre vierköpfige Familie, indem sie die Schrägen in ihre Planung integrierte und so Stauraum entstehen ließ, der sich ohne zu stören in das Bild integriert. Aus der Not wurde eine Tugend und aus dem maßgefertigten Bücherregal, das sich um den Kaminschacht zieht ein edles Highlight.