Das geheime Luxus-Baumhaus von Burt Reynolds steht zum Verkauf

Der magische Ort in den Blue Ridge Mountains verzauberte Hollywood-Legende Burt Reynolds. Ein Blick in sein atemberaubendes Lieblingshaus.

Als Hollywoodstar Burt Reynolds (2018) Anfang der 1970er-Jahre in den Blue Ridge Mountains mit Jon Voight für den Thriller "Beim Sterben ist jeder der Erste"(Originaltitel "Deliverance") vor der Kamera stand, beeindruckte ihn die unberührte Wildnis, die er in dem Gebirgszug vorfand, schwer.

© HGM-Press

Rund zehn Jahre später kehrte der Schauspieler in die Gegend zurück und erwarb eine ungewöhnliche Immobilie in North Carolina - sein Haus in den Bäumen, über das er einst feststellte: "Ich besitze etwa vierzehn Häuser. Wenn ich gefragt werde, welches mein Lieblingshaus ist, antworte ich ohne zu zögern: mein Haus in den Bergen."

Einzigartige Bauweise

© HGM-Press

Entworfen wurde das Haus, das auf einem 3.600 Quadratmeter großen Grundstück steht, von dem modernistischen Architekten Jim Fox. Er war für seine Mischung aus Schlichtheit und Raffinesse bekannt, die sich in den ausladenden Dächern, den glänzenden Holzinterieurs und dem umlaufenden, freischwebenden Deck zeigt. Im Inneren kamen Naturstein, Zedernholz, Stahl und Glas zum Einsatz und bilden eine Erweiterung der umliegenden Berglandschaft.

Star-Spuren

© HGM-Press

Daran, dass hier einst Burt Reynolds und seine damalige Frau, die amerikanische Schauspielerin Loni Anderson, lebten, erinnert nicht nur eine Foto-Collage an der Wand. Es gibt auch eine persönliche Widmung Andersons, die sie für Burt Reynolds anbrachte, und ein extravagantes Badezimmer aus Naturstein, das sie für ihn gestaltet hat. Die prominenten Bewohner brachten regelmäßig Freunde an ihren idyllischen Rückzugsort in den Bäumen mit. So sollen etwa Golden-Globe-Preisträgerin Sally Field und Schauspieler James Garner zu Besuch gewesen sein.

Luxus im Baum

© HGM-Press

Der größte Pluspunkt sind die atemberaubende Natur und der freie Blick auf die Wälder um das Haus herum, aber auch die Privatsphäre: Das Anwesen befindet sich in einem Nationalpark und am äußersten Rand einer Siedlung. Dazu gibt es reichlich Platz: Vier Schlafzimmer und sechs Bäder eignen sich hervorragend, um Gäste in das beeindruckende Refugium einzuladen. Der große Wohnbereich mit einem Kamin aus Naturstein ist, neben der Küche mit integriertem Essbereich, das Herzstück des Hauses.

© HGM-Press

Dazu gibt es einen Billardraum, einen Weinkeller und ein Arbeitszimmer. Die aktuellen Besitzer haben in den Außenbereich investiert und ihn um eine Terrasse samt großem Steinkamin, einen eingelassenen Whirlpool und einen Wasserfall erweitert. Jetzt steht das einstige Domizil der Hollywood-Legende für 3,699 Millionen US-Dollar (rund 3,2 Millionen Euro) zum Verkauf.